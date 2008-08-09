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Почему нужно быть вежливым?

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Старый Сегодня, 17:36
#1
MMGP
 
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Почему нужно быть вежливым?
На сегодняшний день очень важно быть вежливым, ведь цивилизация окутала весь мир. Нас учат вежливости с детского сада, а далее она пригождается нам в школе и в институте, и на работе и, конечно же, в обычном общении.

И заметьте, что у людей, которые более вежливы с другими людьми, возникает меньше проблем и конфликтов в общении, чем у невежливых.

Дело в том, что каждый человек в мере своей самооценки хочет, чтобы его воспринимали серьезно и уважительно, чтобы его слушали и внимали, а также понимали.

Естественно вежливость в разговоре подразумевает собой красивую речь без использования ненормативной лексики, такой как жаргонизмов и т.д.

Любой человек, услышав жаргон, совершенно по-другому воспринимает собеседника. Он будет относиться к нему уже как к хулигану, безалаберному и неуравновешенному.

Люди, которые ругаются не вызывают одобрения, другое дело, когда человек вежливо разговаривает.

Любого работника будут уважать, если он будет вежливо разговаривать, ведь это очень располагает к себе.

И человека, который всегда здоровается и поздравляет с каким-нибудь праздником, легче запомнить, как приятного знакомого.

И в итоге хочется сказать, что вежливость должна начинаться с детства и не заканчиваться. Она поможет вам в жизни обрести свою личность, показать людям себя настоящего, показать уровень своей культуры. Вам начнут доверять люди, появится личная жизнь, родители будут гордиться.

Естественно вы также представляете уровень культуры своего города и страны, и поэтому нужно держать лицо.
__________________________________________
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Вы согласны, что нужно быть вежливым для достижения успеха или это может быть обман без которого можно обойтись?
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tiu-bik на форуме  
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