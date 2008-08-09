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Почему нужно быть вежливым?
На сегодняшний день очень важно быть вежливым, ведь цивилизация окутала весь мир. Нас учат вежливости с детского сада, а далее она пригождается нам в школе и в институте, и на работе и, конечно же, в обычном общении.
И заметьте, что у людей, которые более вежливы с другими людьми, возникает меньше проблем и конфликтов в общении, чем у невежливых.
Дело в том, что каждый человек в мере своей самооценки хочет, чтобы его воспринимали серьезно и уважительно, чтобы его слушали и внимали, а также понимали.
Естественно вежливость в разговоре подразумевает собой красивую речь без использования ненормативной лексики, такой как жаргонизмов и т.д.
Любой человек, услышав жаргон, совершенно по-другому воспринимает собеседника. Он будет относиться к нему уже как к хулигану, безалаберному и неуравновешенному.
Люди, которые ругаются не вызывают одобрения, другое дело, когда человек вежливо разговаривает.
Любого работника будут уважать, если он будет вежливо разговаривать, ведь это очень располагает к себе.
И человека, который всегда здоровается и поздравляет с каким-нибудь праздником, легче запомнить, как приятного знакомого.
И в итоге хочется сказать, что вежливость должна начинаться с детства и не заканчиваться. Она поможет вам в жизни обрести свою личность, показать людям себя настоящего, показать уровень своей культуры. Вам начнут доверять люди, появится личная жизнь, родители будут гордиться.
Естественно вы также представляете уровень культуры своего города и страны, и поэтому нужно держать лицо.
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Вы согласны, что нужно быть вежливым для достижения успеха или это может быть обман без которого можно обойтись?