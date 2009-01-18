Сплетни на работе На работе без сплетен не обойтись. Однако если кого-то из сослуживцев не занимают другие вопросы, кроме как постоянных подозрений и пересудов о том, кто из сотрудниц флиртует с начальником, кто присваивает себе чужие заслуги, а кто вместо телекоммуникационных совещаний втихаря ходит в кино, то в глазах остальных членов коллектива такой человек будет выглядеть очень неприглядно. Такое поведение может привести к печальному концу для его служебных взаимоотношений.



Если окажется, что о человеке распускают слухи, сплетни и клевету, то этот человек, безусловно, захочет выяснить, кто именно этим занимается. Социологи советуют для начала побеседовать непосредственно с теми людьми, которые передали эту информацию. Нужно объяснить, что вся эта история не соответствует истине и что нужно как можно скорее прекращать такие пересуды и разговоры. Не исключено, что также расскажут, кто же пускает такие слухи.



Если распускают слухи...



Нужно постараться побеседовать со сплетником без свидетелей. При этом рекомендуется не проявлять злобу или п агрессию по отношению к нему, а в большей мере демонстрировать озабоченность. Можно, например, сказать следующее: «Я слышал, что ты рассказал паре сотрудников, что я подыскиваю другую работу и что я веду переговоры с представителями конкурирующей компании, который переманивает кадры на свою сторону На самом деле на прошлой неделе я встречался за ленчем с одной из бывших моих сокурсниц по колледжу, с которой мы были соседями по комнате в общежитии. Кстати, по чистой случайности оказалось, что она работает на кадровое агентство. Лично я не собираюсь искать другую работу. Поэтому любые домыслы и слухи на это счет ставят меня в очень щекотливое положение. Мне бы хотелось, чтобы ты это понял» Даже если сплетник начнет отпираться и категорически отрицать свою причастность к случившемуся, сам факт того, что его «вычислили», может изрядно охладить его пыл. В следующий раз он все-таки дважды подумает перед тем, как начать пускать слухи.



Чтобы не распускали слухи и не судачили, лучше всего избегать лишних разговоров на личные темы. Ведь даже безобидная откровенность о возрасте, доходах, личных пристрастиях, сексуальной жизни, а также о политических убеждениях может впоследствии послужить пищей для сплетен. Не обязательно посвящать окружающих в подробности собственной жизни личного характера, как бы настойчиво это сотрудники не пытались выяснить.

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стоит ли заниматься сплетнями на работе или лучше их избегать и молча работать? и вообще какой их смысл?

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