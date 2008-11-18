Доказано: пиво – лучшее обезболивающее

Научные сотрудники Гринвичского университета решили выяснить, какие воздействие на организм оказывает пиво. Для этого они провели специальное исследование и пришли к удивительному выводу.
По словам экспертов, пиво могло бы стать идеальным обезболивающим средством. Дело в том, что болеутоляющий эффект от употребления этого напитка может быть в несколько раз сильнее, чем от парацетамола. Алкоголь, конечно, понижает порог болевой чувствительности.
При этом подчеркивается, что обезболивающие эффект от употребления пива является краткосрочным, а последствия для здоровья — достаточно серьезными.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, ученые рассказали, что будет, если залпом выпить пиво. Выяснилось, что именно употребление большого количества пенного напитка сильно увеличивает риск сердечной аритмии. А если пить пиво залпом, можно легко заполучить сердечную недостаточность и слечь с инфарктом.
Кстати, сексопатолог Кэт Ван Кирк напоминает, что в пиве содержатся фитоэстрогены, которые усиливают продолжительность эректильной функции у мужчин,
если ими выпито не больше 600 мл этого напитка.
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