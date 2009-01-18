Кредит пенсионерам, стоит ли брать?

Основная суть выдачи кредитных средств в том, что людям иногда нужны дополнительные средства. При этом оформить кредитный договор в принципе имеет возможность буквально любой человек, вот только он должен быть здоров, быть младше 75 лет и имеет ежемесячный доход. Правда, в действительности кредитные организации не слишком спешат выдавать кредитные средства людям предпенсионного возраста и всем, кто уже вышел на пенсию.
Основная причина в том, что банки в таком случае преследуют только свои интересы. Никто ведь не дает гарантии, что выплатить задолженность в полной мере пенсионер сможет в установленные сроки. Так можно ли сегодня вообще пенсионеру получить кредитные займы?
К счастью, на сегодняшний день это возможно.
Есть в стране уже несколько финансовых учреждений, которые потихоньку предлагают кредит пенсионерам. Это только первые и очень осторожные шаги, но они есть и это радует.
Одним из крупнейших кредиторов является «Сбербанк России». Здесь введена новая программа кредитования « Пенсионная». Она допускает выдачу средств до полутора миллионов рублей, но при этом настаивает на указании целевого использования средств.
Также кредиты пенсионерам предлагает Росбанк. «Просто деньги» - это удобная программа, по которой можно получить до 200 тысяч рублей в долг.
Постепенно количество банков, предлагающих пенсионерам кредиты, растет. И если есть желание сделать ремонт, обставить квартиру или даже приобрести автомобиль после выхода на пенсию, можно смело обращаться в банк для получения денег.
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стоит ли брать кредит пенсионерам или лучше обойтись? или быть может найти вариант как например отдать свою квартиру после смерти, чтобы заработать прибавку к пенсии (учитывая что помощи от родственников врят ли дождешься)?