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Кредит пенсионерам, стоит ли брать?

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Старый Сегодня, 16:36
#1
MMGP
 
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Кредит пенсионерам, стоит ли брать?
Основная суть выдачи кредитных средств в том, что людям иногда нужны дополнительные средства. При этом оформить кредитный договор в принципе имеет возможность буквально любой человек, вот только он должен быть здоров, быть младше 75 лет и имеет ежемесячный доход. Правда, в действительности кредитные организации не слишком спешат выдавать кредитные средства людям предпенсионного возраста и всем, кто уже вышел на пенсию.

Основная причина в том, что банки в таком случае преследуют только свои интересы. Никто ведь не дает гарантии, что выплатить задолженность в полной мере пенсионер сможет в установленные сроки. Так можно ли сегодня вообще пенсионеру получить кредитные займы?

К счастью, на сегодняшний день это возможно.
Есть в стране уже несколько финансовых учреждений, которые потихоньку предлагают кредит пенсионерам. Это только первые и очень осторожные шаги, но они есть и это радует.

Одним из крупнейших кредиторов является «Сбербанк России». Здесь введена новая программа кредитования « Пенсионная». Она допускает выдачу средств до полутора миллионов рублей, но при этом настаивает на указании целевого использования средств.

Также кредиты пенсионерам предлагает Росбанк. «Просто деньги» - это удобная программа, по которой можно получить до 200 тысяч рублей в долг.

Постепенно количество банков, предлагающих пенсионерам кредиты, растет. И если есть желание сделать ремонт, обставить квартиру или даже приобрести автомобиль после выхода на пенсию, можно смело обращаться в банк для получения денег.
__________________________________________
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

стоит ли брать кредит пенсионерам или лучше обойтись? или быть может найти вариант как например отдать свою квартиру после смерти, чтобы заработать прибавку к пенсии (учитывая что помощи от родственников врят ли дождешься)?
__________________
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tiu-bik на форуме  
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