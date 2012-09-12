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В Шардже власти доплачивают деньги владельцам старых такси

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Старый Сегодня, 16:33
#1
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В Шардже власти доплачивают деньги владельцам старых такси


В эмирате Шарджа (это Объединенные Арабские Эмираты), местное управление по транспорту (RTA), в настоящее время начало платить таксистам, которые владеют "несвежими" машинами и делается это в целях социальной справедливости, поскольку по мнению руководства RTA, владельцы старых авто порой не могут конкурировать на равных с владельцами новых авто, а значит это может негативно сказаться на как на их заработках, так социальной защищенности их семей. Да и вообще, руководство этого эмирата считает, что раз таксист пока не может приобрести для себя новое авто, то ему нужно оказывать некоторую материальную поддержку - вот поэтому и платятся сейчас эти компенсации.

Сообщается, что для этих целей RTA зарезервировало около 2,72 млн долл. США. И к настоящему моменту более 5000 таксистов уже получили такие денежные переводы на свои банковские счета, т.е. деньги пришли по назначению.

Ответственный сотрудник управления по транспорту Шарджи г-н Абдулазиз Аль Жарван заявил для журналистов, что все таксисты владеющие старыми авто (конечно, по меркам Шарджи) ежегодно получают на свои банковские счета около 550 долл. США.

И кроме того, он уточнил, что деньги из вышеупомянутого фонда (объемом в $2,72 млн) идут к тем деньгам за прошлый год в размере более 8,17 млн, которые уже ранее также направлялись на помощь местным таксистам со старыми такси в качестве бонусов и компенсаций и таким образом общая сумма помощи для этой категории людей составляет более 10,89 млн долларов США, что даже по меркам ОАЭ совсем немаленькая сумма.

"И всё это является отражением политики, которую старается всеми силами воплощать в повседневную жизнь шейх нашего эмирата Шарджа г-н Мухаммед аль-Касими, ведь он не на словах, а на деле поддерживает наши малоимущие слои общества. И по сравнению, например, с 2012 годом, размер компенсации для владельца старого такси вырос у нас более чем 100%", добавил г-н Абдулазиз Аль Жарван.

Конечно, заявитель желающий получить такую денежную компенсацию должен соответствовать определенным условиям программы помощи, но согласитесь - далеко не в каждой стране мира (даже там, где есть такие возможности) простые работники могут пользоваться такими благами - это когда государство действительно отлично понимает их заботы и чаянья. И вот наверное в Шардже, власти понимают своих людей даже не 100 на все 200%:- отсюда и такая неподдельная забота о них. Хороший опыт для подражания.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/590729b57e64e
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 16:39.
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Старый Сегодня, 16:36
#2
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Re: В Шардже власти доплачивают деньги владельцам старых такси
Даже так, у нас лучше заберут чем дадут что то
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