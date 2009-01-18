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Как правильно составить резюме?

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#1
MMGP
 
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Как правильно составить резюме?
Нужно понимать, что резюме – это описание качеств и способностей человека, требуемых для желаемой должности, а также информация о достижениях в трудовой сфере. Основная цель резюме – произвести хорошее впечатление на работодателя, чтобы в дальнейшем получить приглашение на собеседование.

Сейчас на многих сайтах по поиску работы уже есть шаблоны для составления резюме, но можно сделать это и самостоятельно. При желании можно написать несколько вариантов, отличаться они будут только оформлением, например по email можно отправить текст со своей фотографией, а по факсу это будет неуместно. Желательно, чтобы текст резюме умещался на стандартном листе А4, максимум на двух листах. Основную информацию следует расположить в начале, а далее уже дополнительную. Размер и стиль шрифта следует использовать классический и без использования различных «украшений», так как это все-таки серьезный документ. Каждый раздел нужно начинать с нового абзаца, а заголовки выделять жирным или подчеркиванием. Огромную роль в одобрении резюме, является его грамотное написание и в тоже время, оно, должно быть написано простым, понятным языком, должно легко читаться. При составлении резюме, следует придерживаться негласных правил, то есть описание, должно быть:

- кратким, то есть без использования лишних и непонятных слов и терминов;

- целенаправленным, то есть в нем должны излагаться сведенья необходимые для данной должности;

- честным (должна полностью отсутствовать недостоверная информация);

- должно присутствовать точное и ясное изложение основной мысли;

- грамотным (об этом уже писалось выше).

Существуют определенная структура резюме, в нее входят:

1. Название (чаще всего это просто слова «резюме»);

2. Цель (желаемая должность, на которую претендует соискатель);

3. Образование (сведения об окончании учебных заведений, года и специализации);

3. Трудовой опыт, начиная с последнего места работы (информация о трудовой деятельности, названия организаций, должности и достижения, служебные обязанности);

4. Дополнительные навыки (например: уровень знания иностранных языков, наличие водительского удостоверения, знание ПК и т.п.)

5. Дополнительная информация (хобби, награды, личные достижения);

6. Рекомендации (положительные отзывы от предыдущих работодателей, указывается контактная информация, такая как телефон и ФИО);

7. Дата составления резюме.

Придерживаясь этих правил можно будет с легкостью составить резюме для желаемой должности.
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Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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