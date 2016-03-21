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Европа и Китай планируют построить лунную базу

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Европа и Китай планируют построить лунную базу
По сообщению СМИ, Китайское национальное космическое управление (КНКУ) и Европейское космическое агентство(ЕКА) ведут переговоры о совместном строительстве на Луне постоянной обитаемой базы.
Информация в СМИ «просочилась» от генерального секретаря КНКУ Тян Юлун, а позже была подтверждена европейскими партнерами. По мнению сторон, будущая лунная база, которую уже в шутку назвали «лунная деревня» может стать прекрасным местом по развитию лунного туризма, а также прекрасной возможностью наладить на естественном спутнике Земли, добычу полезных ископаемых.
Например «гелий-3», которые может стать прекрасным топливом, обеспечивая энергией как сами базы вне Земли, так и на Земле, возможно избавив человечество от зависимости ископаемого топлива, как нефть, газ и уголь.
Кроме того, лунная база может быть прекрасным форпостом для полетов на Марс. Возможно, так как уже имеется и другие проекты постройки баз на Луне, к проекту подключатся и другие космические агентства, такие как NASA(США), Роскосмос (Россия) и JAXA (Япония).
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