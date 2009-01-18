Кредит на свадьбу, стоит ли брать?



Если молодожены запланируют провести красивую, шикарную свадьбу, то для этого понадобится приличная сумма денег. Для людей с высоким уровнем доходов это будет не проблемой. Что же делать для обычных людей с обычными заработками? Решением проблемы может послужить потребительский займ на свадьбу. Такого мнения придерживаются многие банки. Такие кредиты очень популярны в Европе и в Северной Америке. В России о возможности взять такой кредит знают только в крупных городах, так как только там свадебный сервис находится примерно на том же уровне, что и европейский.



Многие банковские организации в России способны предоставить потребительский кредит на проведение свадьбы. Срок предоставления займа составляет до пяти лет, при этом процентная ставка составляет 17 процентов.



Многие эксперты считают, что небольшое количество заключаемых потребительских кредитов в России связано с нынешними реалиями в области кредитования. Дело в том, что для того, чтобы взять такой кредит, необходимы достаточно высокие доходы. Такие условия не выполнимы для большинства россиян. К тому же не все молодые люди имеют постоянные доходы, а потому потребительский кредит полностью может лечь на их родителей. В Европе и Северной Америке популярность потребительского кредита связана с тем, что люди там, как правило, заключают браки, когда полностью независимы в финансовом плане от родителей, и имеют какое-либо продвижение по карьерной лестнице. Даже если родители будут готовы помочь молодоженам с выплатами потребительского кредита, нужно учитывать, что брак может распасться через 1-2 годы, а займы, возможно, придется выплачивать на протяжении 5 лет.



Также популярность потребительского кредита на Западе связано с более заниженной процентной ставкой, нежели в России, соответственно и уровень переплат там меньше. В российских реалиях с взятием данного кредита есть определенный риск в том плане, что большинство молодых пар впервые годы после брака испытывают финансовые трудности. Так что перед взятием потребительского кредита нужно взвесить все плюсы и минусы, а затем только принимать решение.

__________________________________________

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru



стоит ли брать кредит на свадьбу? или если нету денег, то и не нужно проводить свадьбу или быть может она окупится за счет подарков? Каждый человек согласится с тем утверждением, что свадебная церемония одно из важнейших мероприятий в жизни. Главным для невесты и жениха будет являться то, чтобы свадьба запомнилась на всю жизнь и была организована на высшем уровне. Немаловажным для будущих супругов будет вопрос, по каким ценам будет организовано свадебное мероприятие. Как правило, люди стремятся найти свадебные услуги по приемлемым ценам.Если молодожены запланируют провести красивую, шикарную свадьбу, то для этого понадобится приличная сумма денег. Для людей с высоким уровнем доходов это будет не проблемой. Что же делать для обычных людей с обычными заработками? Решением проблемы может послужить потребительский займ на свадьбу. Такого мнения придерживаются многие банки. Такие кредиты очень популярны в Европе и в Северной Америке. В России о возможности взять такой кредит знают только в крупных городах, так как только там свадебный сервис находится примерно на том же уровне, что и европейский.Многие банковские организации в России способны предоставить потребительский кредит на проведение свадьбы.Многие эксперты считают, что небольшое количество заключаемых потребительских кредитов в России связано с нынешними реалиями в области кредитования. Дело в том, что для того, чтобы взять такой кредит, необходимы достаточно высокие доходы. Такие условия не выполнимы для большинства россиян. К тому же не все молодые люди имеют постоянные доходы, а потому потребительский кредит полностью может лечь на их родителей. В Европе и Северной Америке популярность потребительского кредита связана с тем, что люди там, как правило, заключают браки, когда полностью независимы в финансовом плане от родителей, и имеют какое-либо продвижение по карьерной лестнице. Даже если родители будут готовы помочь молодоженам с выплатами потребительского кредита, нужно учитывать, что брак может распасться через 1-2 годы, а займы, возможно, придется выплачивать на протяжении 5 лет.Также популярность потребительского кредита на Западе связано с более заниженной процентной ставкой, нежели в России, соответственно и уровень переплат там меньше. В российских реалиях с взятием данного кредита есть определенный риск в том плане, что большинство молодых пар впервые годы после брака испытывают финансовые трудности. Так что перед взятием потребительского кредита нужно взвесить все плюсы и минусы, а затем только принимать решение.__________________________________________Авторские права на статью принадлежат mmgp.ruстоит ли брать? или если нету денег, то и не нужно проводить свадьбу или быть может она окупится за счет подарков?

Регистрация на форуме MMGP __________________