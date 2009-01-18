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Как развить творческий потенциал?

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Обсуждение психологических сторон достижения успеха. Изучение опыта создания положительного настроя, обучение правильной мотивации, внутренне формирование в себе успешной личности.
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#1
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Как развить творческий потенциал?
Творчество открывает новые возможности и не выдерживает границ. Необязательно быть талантливым и одаренным человеком, главное заниматься чем-то интересным именно для вас лично, быть любознательным и гибким, разносторонне развиваться.

Конечно же, существуют творческие личности, которые добиваются ошеломляющих высот. Но как же найти в себе творческий потенциал и развить его?

Если смотреть с точки зрения психологии, то существует два типа мышления, интуитивное и логическое. Считается, что люди с развитым интуитивным полушарием, более творческие, и, наоборот, у кого развито логическое полушарие, тот склонен к точным наукам.

Восточная религия утверждает, что творческая энергия существует повсеместно и человек только должен ее ощутить и аккумулировать в себе с последующим применением во всех сферах жизни.

Считается, что все дети имеют великолепный творческий потенциал его только нужно развивать. Исключений из этого правила практически нет.

Поэтому необходимо начать со своего детского нереализованного творческого потенциала. Следует вспомнить, за что вас в детстве больше всего ругали и критиковали. На этом моменте обычно и закрывается детский творческий потенциал, из-за боязни быть высмеянным.

Для нового раскрытия потенциала можно воспользоваться некоторыми практическими способами.

Корректирование блоков творческого самовыражения. Такое действие должно происходить в уединении. Затем следует вспомнить, на каком этапе произошла блокировка, когда вы испугались и перестали творить. Восстановив полностью картинку, вытрите ее мысленно мокрой тряпкой или течением реки, любыми предметами, которые приходят на ум. Простите всех, кто над вами издевался за ваше творчество. После этого пофантазируйте, как бы сложилась ваша жизнь, если бы вы занимались любимым делом. Представляйте себя счастливым и удачливым. С помощью такой коррекции происходит замена ситуации, перепрограммирование на успех.

Медитация, нацеленная на развитие творческого потенциала. Такое расслабление основано на мыслительном поиске утраченного потенциала.

Не следует сильно перестраховываться и чаще рисковать. Не бойтесь выделиться из толпы и ошибиться. Также нельзя страшиться конкуренции, она способствует развитию творчества, но избегайте соперничества, оно затрудняет коммуникации. Избегайте шаблонного мышления, ставьте все под сомнение.

Существует еще множество моментов, которые необходимо учитывать при развитии творческого потенциала. Но главное, будьте уверены в себе. Самый большой убийца творческого потенциала – собственная неоцененность. Хвалите себя и верьте в свою компетентность.
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