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Сервис трансграничных платежей Airwallex привлек $13 млн инвестиций



Австралийский сервис трансграничных платежей Airwallex привлек 13 миллионов долларов инвестиций в первом раунде финансирования, чтобы расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе. Данную сделку возглавил китайский интернет-гигант Tencent, осуществивший свою первую инвестицию в австралийский стартап. Кроме того, в текущем раунде участвовали Sequoia China, Mastercard и ряд других неназванных инвесторов.



Стартап Airwallex был основан в прошлом году для решения проблем трансграничных транзакций в глобальном масштабе. В отличие от таких сервисов, как TransferWise, преимущественно ориентированных на потребительские услуги, Airwallex нацелен на бизнес, помогая многим компаниям отсылать и получать международные платежи в глобальном масштабе, при этом по более низкой стоимости и с меньшими хлопотами.



Кроме преимуществ в виде более быстрого оформления и проведения платежей, стартап из Мельбурна, привлекший прошлым летом 3 миллиона долларов, наладил плодотворное сотрудничество с различными торговыми партнерами, чтобы помочь своим клиентам сэкономить деньги на зарубежных транзакциях.



”Мы максимально упростили процесс согласования транзакций, при этом наши клиенты могут также воспользоваться и институциональными валютными ценами, что позволяет прилично сэкономить“, – сообщил в интервью изданию TechCrunch генеральный директор Airwallex Джек Чжан. ”Мы можем получить доступ к самым конкурентоспособным ценам в мире, чтобы облегчить работу обычным розничным продавцам“.







Уже сейчас стартап сотрудничает с Tencent, чтобы помочь снизить расходы на зарубежные бэкенд-услуги для сервиса WeChat Pay, который активно развивается вместе с появлением туристов из Китая, где доминирующим приложением для обмена сообщениями является WeChat. Чжан заявил, что его стартап в основном занимается финансовыми учреждениями, страховыми компаниями и другими организациями, которые проводят международные платежи в глобальном масштабе. По его словам, два неназванных клиента планируют к концу 2017 года провести транзакций на миллиарды долларов каждый, и Airwallex занимается поисками и других подобных клиентов.



”Наш сервис заинтересован в получении стратегических инвестиции от таких партнеров, как Tencent, потому что это целая экосистема с WeChat и WeChat Pay“, – добавил он. ”Интернационализация платежей будет актуальна в ближайшие несколько лет, поэтому мы хотим хорошо подготовиться к подобному расширению“.



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Airwallex предлагает всем своим клиентам уникальные API, которые могут легко интегрироваться с любыми инструментами для обработки глобальных платежей. Данный сервис взимает плату за каждую транзакцию, которая зависит от варианта использования API, при этом в следующем месяце компания планирует ввести и ручной метод проведения массовых платежей.



Кроме того, стартап работает над расширением своего присутствия в Европе. Недавно он открыл офис в Лондоне, и Чжан сообщил, что его команда активно работает над тем, чтобы более эффективно связывать клиентов из Европы с потенциальными деловыми партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона.



В целом у компании Airwallex имеется около 40 сотрудников, которые работают в офисах в Мельбурне, Шанхае и Гонконге. Кроме того, данный стартап планирует открыть свое представительство и в Сингапуре. Чжан сообщил, что сейчас самым популярным направлением транзакций являются сделки между Китаем и Юго-Восточной Азией, но также много платежей из Австралии и Новой Зеландии.



Также в долгосрочной перспективе сервис Airwallex готовится выйти и на рынок США, после получения соответствующей лицензии от регулирующих органов этой страны.



”Через два-три года, когда объем транзакций немного увеличится, мы расширим свое присутствие и начнем работать и в других странах. Сейчас же мы максимально сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе“, – отметил Чжан.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/05/01/ai...sequoia-china/



https://text.ru/antiplagiat/59072589b9fec Австралийский сервис трансграничных платежей Airwallex привлек 13 миллионов долларов инвестиций в первом раунде финансирования, чтобы расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе. Данную сделку возглавил китайский интернет-гигант Tencent, осуществивший свою первую инвестицию в австралийский стартап. Кроме того, в текущем раунде участвовали Sequoia China, Mastercard и ряд других неназванных инвесторов.Стартап Airwallex был основан в прошлом году для решения проблем трансграничных транзакций в глобальном масштабе. В отличие от таких сервисов, как TransferWise, преимущественно ориентированных на потребительские услуги, Airwallex нацелен на бизнес, помогая многим компаниям отсылать и получать международные платежи в глобальном масштабе, при этом по более низкой стоимости и с меньшими хлопотами.Кроме преимуществ в виде более быстрого оформления и проведения платежей, стартап из Мельбурна, привлекший прошлым летом 3 миллиона долларов, наладил плодотворное сотрудничество с различными торговыми партнерами, чтобы помочь своим клиентам сэкономить деньги на зарубежных транзакциях.”Мы максимально упростили процесс согласования транзакций, при этом наши клиенты могут также воспользоваться и институциональными валютными ценами, что позволяет прилично сэкономить“, – сообщил в интервью изданию TechCrunch генеральный директор Airwallex Джек Чжан. ”Мы можем получить доступ к самым конкурентоспособным ценам в мире, чтобы облегчить работу обычным розничным продавцам“.Уже сейчас стартап сотрудничает с Tencent, чтобы помочь снизить расходы на зарубежные бэкенд-услуги для сервиса WeChat Pay, который активно развивается вместе с появлением туристов из Китая, где доминирующим приложением для обмена сообщениями является WeChat. Чжан заявил, что его стартап в основном занимается финансовыми учреждениями, страховыми компаниями и другими организациями, которые проводят международные платежи в глобальном масштабе. По его словам, два неназванных клиента планируют к концу 2017 года провести транзакций на миллиарды долларов каждый, и Airwallex занимается поисками и других подобных клиентов.”Наш сервис заинтересован в получении стратегических инвестиции от таких партнеров, как Tencent, потому что это целая экосистема с WeChat и WeChat Pay“, – добавил он. ”Интернационализация платежей будет актуальна в ближайшие несколько лет, поэтому мы хотим хорошо подготовиться к подобному расширению“.Airwallex предлагает всем своим клиентам уникальные API, которые могут легко интегрироваться с любыми инструментами для обработки глобальных платежей. Данный сервис взимает плату за каждую транзакцию, которая зависит от варианта использования API, при этом в следующем месяце компания планирует ввести и ручной метод проведения массовых платежей.Кроме того, стартап работает над расширением своего присутствия в Европе. Недавно он открыл офис в Лондоне, и Чжан сообщил, что его команда активно работает над тем, чтобы более эффективно связывать клиентов из Европы с потенциальными деловыми партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона.В целом у компании Airwallex имеется около 40 сотрудников, которые работают в офисах в Мельбурне, Шанхае и Гонконге. Кроме того, данный стартап планирует открыть свое представительство и в Сингапуре. Чжан сообщил, что сейчас самым популярным направлением транзакций являются сделки между Китаем и Юго-Восточной Азией, но также много платежей из Австралии и Новой Зеландии.Также в долгосрочной перспективе сервис Airwallex готовится выйти и на рынок США, после получения соответствующей лицензии от регулирующих органов этой страны.”Через два-три года, когда объем транзакций немного увеличится, мы расширим свое присутствие и начнем работать и в других странах. Сейчас же мы максимально сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе“, – отметил Чжан.

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