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«ВКонтакте» ввела плату за прослушивание музыки без рекламы

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«ВКонтакте» ввела плату за прослушивание музыки без рекламы
Пользователи, которые не хотят платить 149 рублей в месяц, могут продолжать слушать музыку бесплатно, но с аудиорекламой.
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Социальная сеть «ВКонтакте», принадлежащая Mail.ru Group, перезапустила музыкальный сервис, и его обновление предполагает платную подписку на музыку.

В компании заверили, что подписка не является обязательной: музыка останется доступна и бесплатно, но с аудиорекламой. «ВКонтакте» уже тестировала такую рекламу, однако она была только на веб-версии, сейчас реклама появится и на мобильных приложениях.

Чтобы отключить рекламу, потребуется подписка, которая будет работать на десктопе, в приложениях для iOS и Android, а также в партнерском приложении Boom. Кроме того, платная подписка позволит закачивать музыку в кэш и слушать ее офлайн. Ранее эта функция была доступна на Android бесплатно.

Подписка стоит 149 рублей в месяц и дает возможность слушать музыку без рекламы и в офлайн-режиме через приложение Boom

В компании пояснили, что запрет на бесплатное офлайновое прослушивание музыки является требованием правообладателей.

Помимо этого, «ВКонтакте» усовершенствовал дизайн и навигацию в музыкальном сервисе, теперь он представлен тремя разделами с плейлистами, рекомендациями и добавленными пользователями треками.

В июле 2016 года Mail.ru Group (в частности, «ВКонтакте») и UMA подписали партнерские договоры с тремя международными правообладателями музыкальной продукции: Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment. В августе 2016 года в приложении «ВКонтакте» на базе iOS вернулась функция прослушивания музыки. В октябре группа также подписала соглашение с United Media Agency (UMA) и агентством цифровых прав Merlin Network для получения доступа к лицензионному музыкальному и видео-контенту членов агентства Merlin.
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