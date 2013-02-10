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Япония намеревается нарастить объёмы импорта российских углеводородов

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Япония намеревается нарастить объёмы импорта российских углеводородов


Правительство Японии, наблюдая за тем, что сейчас творится на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива, начинает задумываться над тем, чтобы сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из данных регионов. Учитывая напряжение, которое исходит в последнее время вокруг Северной Кореи, встаёт так же вопрос о безопасности морского торгового маршрута через Малаккский пролив, через который идут основные поставки нефти и сжиженного природного газа в Японию. И сохранить безопасность морских перевозок через пролив, если вдруг начнётся конфликт, Японии будет уже не под силу.

Как правительство страны Восходящего Солнца намеревается решить вопрос своей энергетической безопасности? Как оказалось, за счёт наращивания поставок углеводородов из соседней Российской Федерации. Об этом рассказал журналистам министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, в ходе своего рабочего визита в составе делегации в Москву.

По словам главы министерства, Япония традиционно покупает практически все энергоносители в странах, где нефти и газа всегда было достаточно, то есть в странах Ближнего Востока и Персидского залива. Но в последнее время правительство страны на фоне нестабильности региона начинает опасаться такой зависимости. И теперь Япония сделает всё возможное, что расширить поставки нефти и газа за счёт северных торговых маршрутов, то есть из России. Такая политика ориентации японской экономики на российские углеводороды - это существенный вклад в энергетическую безопасность государства.

Больше всего японская экономика нуждается в существенном увеличении поставок из России сжиженного природного газа. По словам японского министра, он официально подтверждает информацию о том, что Япония желает подписать с Россией долгосрочные контракты на поставку больших объёмов СПГ с северных месторождений России.

Так же во время переговоров, рабочие группы двух стран говорили о создании энергетического моста с Дальнего Востока России в сторону Японии. Речь идёт о поставках электроэнергии, а так же о возможном строительстве газового трубопровода от Владивостока до Японских островов.

Но как прокомментировал Хиросигэ Сэко, говорить об окончательном утверждении такого проекта не стоит, так как ещё нужно провести работы над уточнением вопроса экономической целесообразности такого проекта.

Специально для mmgp.ru
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