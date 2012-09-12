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В вузах введут электронную систему финансовой отчетности

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В вузах введут электронную систему финансовой отчетности
Минобразования готовит проект по внедрению электронной системы финансовой отчетности в вузах.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Роман Греба.

“Проект Финансовая электронная отчетность пока находится на стадии разработки. Когда его введут, сказать пока сложно. Но принципиальным является то, чтобы все финансовые операции и отчет о них публиковались в электронном виде и в электронном виде непосредственно направлись в Министерство образования. Таким образом будет устранена всякая возможность последующего внесения изменений в такие финансовые операции”, – говорит замминистра.

Систему электронной отчетности внедрят в 5-8 высших учебных заведениях. Их выберут представители Министерства образования и американские специалисты из совета по международному образованию.

Внедрение системы будет проходить при финансовой поддержке Агентства США. Это будет происходить в рамках проекта Альянс содействие прозрачном управлению образованием в Украине по Международному Развитию USAID. Техническим партнером выступит Microsoft Украина.

По материалам gazeta.ua
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