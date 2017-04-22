Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Guardon - guardon.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 15:44
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 68,564
Благодарностей: 4,897
Записей в блоге: 3
УГ: 21
КП: 0.140
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Guardon - guardon.cc
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 01.05.2017 PerfectMoney Payeer Bitcoin AdvCash

языки: RU EN



Описание:

Цитата:
Компания ON GUARD DENTAL LABORATORY LIMITED предлагает вам долевое участие в высоко прибыльном бизнесе основанном на оптовой продаже медикаментов.
Инвест планы:

2.5-3.8% в день 15-55 дней (+первоначальный вклад) или 170% через 15 дней

Beginner
2.5% ежедневно в течении 15 дней
Минимум: $10
Максимум: $1000
Вклад возвращается
Календарные дни

PopularStability
2.9% ежедневно в течении 30 дней
Минимум: $1001
Максимум: $10000
Вклад возвращается
Календарные дни

Pro
3.8% ежедневно в течении 55 дней
Минимум: $10001
Максимум: $100000
Вклад возвращается
Календарные дни

RecommendedAntibiotik
170% через 15 дней
Минимум: $100
Максимум: $1000
Вклад включен
Рабочие дни

Lab R&D
350% через 30 дней
Минимум: $15000
Максимум: $20000
Вклад включен
Рабочие дни

IT R&D
1500% через 60 дней
Минимум: $5000
Максимум: $15000
Вклад включен
Рабочие дни

Peoples choiceMed R&D
7000% через 90 дней
Минимум: $200
Максимум: $10000
Вклад включен
Рабочие дни

VIP Plan
500% через 20 дней
Минимум: $20000
Максимум: $50000
Вклад включен
Рабочие дни

VIP+ Plan
1500%
через 40 дней
Минимум: $10000
Максимум: $40000
Вклад включен
Рабочие дни

депозит:

01.05.17 12:15 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U14263980 from U1294xxx. Batch: 174620268. Memo: Shopping Cart Payment. Create deposit all-hyips.info.

подробности:

Минимальный вклад: 10$
Максимальный вклад: 1000000$
Реферальские: 10% 4%
Выплаты: инстантом
Скрипт: Other
Особенности: SSL +

Name Server: DAVE.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: RAFE.NS.CLOUDFLARE.COM

Registrar URL: enom.com
Updated Date: 2017-04-22T12:23:53.00Z
Creation Date: 2017-04-22T19:23:00.00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2018-04-22T19:23:00.00Z
Registrar: ENOM, INC.

РЕГИСТРАЦИЯ
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Старый Сегодня, 16:05
#2
J0B
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.02.2017
Сообщений: 389
Благодарностей: 38
УГ: 0
КП: 0.011
Re: Guardon - guardon.cc
С первомаем!

Возврат депозитов с RazzletON
Дамы и господа! Мы не имеем отношения к компании Razzleton HealthCare Limited. GuardON отличается от RazzletON более выгодными тарифными планами и моментальными выплатами. Теперь вам не нужно ждать 96 часов на обработку ваших выплат. Вынуждены признать, RazzletON - не платит. Для тех, кто потерял средства - мы можем компенсировать до 50% утерянных инвестиций.
Что для этого нужно сделать?
Вам необходимо создать новый депозит в программу GuardON. Допустим, вы потеряли в RazzletON - 100 долларов. Мы их можем вернуть, при условии оплаты нового депозита в платежеспособном проекте на 200 долларов. Также, возможна частичная компенсация. Например, вы инвестируете 100 долларов, в таком случае, мы вам можем вернуть 50 долларов утерянных средств.
После оплаты депозита, свяжитесь с нами по почте: lost@guardon.cc, в письме предоставьте: ваш логин, скриншот аккаунта в RazzletON, сумма нового депозита. Возврат средств будет осуществлен в течении 2ч. с момента подачи заявки.
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Последний раз редактировалось J0B; Сегодня в 16:12.
J0B на форуме  
Сказали спасибо:
kodyaich (Сегодня)
Старый Сегодня, 16:09
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,968
Благодарностей: 10,954
УГ: 15
КП: 0.032
подарки
Re: Guardon - guardon.cc
Цитата:
Сообщение от J0B Посмотреть сообщение
Допустим, вы потеряли в RazzletON - 100 долларов. Мы их можем вернуть, при условии оплаты нового депозита в платежеспособном проекте на 200 долларов.
давненько не было такой откровенной лоховозки
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 16:15
#4
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,566
Благодарностей: 5,961
УГ: 34
КП: 0.120
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награды Волшебный горшочек 
Re: Guardon - guardon.cc
а я всё думал, когда уже сбрутят разлика диз
не понял правда причём тут кулинария, вкус и домен проекта
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 16:28
#5
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 718
Благодарностей: 65
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Guardon - guardon.cc
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
не понял правда причём тут кулинария
Шашлык на 9-е мая
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Old Seaman на форуме  
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