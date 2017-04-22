Guardon - guardon.cc

С первомаем!
Возврат депозитов с RazzletON
Дамы и господа! Мы не имеем отношения к компании Razzleton HealthCare Limited. GuardON отличается от RazzletON более выгодными тарифными планами и моментальными выплатами. Теперь вам не нужно ждать 96 часов на обработку ваших выплат. Вынуждены признать, RazzletON - не платит. Для тех, кто потерял средства - мы можем компенсировать до 50% утерянных инвестиций.
Что для этого нужно сделать?
Вам необходимо создать новый депозит в программу GuardON. Допустим, вы потеряли в RazzletON - 100 долларов. Мы их можем вернуть, при условии оплаты нового депозита в платежеспособном проекте на 200 долларов. Также, возможна частичная компенсация. Например, вы инвестируете 100 долларов, в таком случае, мы вам можем вернуть 50 долларов утерянных средств.
После оплаты депозита, свяжитесь с нами по почте: lost@guardon.cc
, в письме предоставьте: ваш логин, скриншот аккаунта в RazzletON, сумма нового депозита. Возврат средств будет осуществлен в течении 2ч. с момента подачи заявки.