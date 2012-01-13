Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Не старт-ап, но выгодно, ИМХО

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:48
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.05.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Не старт-ап, но выгодно, ИМХО
Вот Вам свежая идея (все элементы по отдельности обкатаны и проверены, осталось только собрать паззл):

1. Коммерческий международный детский турнир по футболу (и любому другому виду спорта).
По мотивам впечатлений от поездки девочек и мальчиков нашей ФШ в заграницы.
Буржуи вовсю эксплуатируют эту схему - команды или родители оплачивают участие и все остальное, + рекламодатели и спонсоры платят организаторам. Очень популярно, кстати...
В России этого нет. А сейчас футбольный бум, рекламодатели ухватятся.
При условии конфиденциальности - готов БЕСПЛАТНО подробно ввести в курс дела (владею темой полностью).
+
Заходил в ЕР - на словах готовы поддержать, бо выборы на носу.
+
Инфраструктура в любой спортшколе имеется (поля, интернаты - используются как гостиницы, столовые, транспорт - автобусы и т. д.). Летом - простаивает. И как раз - кубок Конфедераций. Если приурочить - шикарно будет.
Вложений вообще не нужно - участие команд платное. Только грамотно обсчитать смету и накрутить свой процент.

2. Более того, в детском спорте у родителей масса проблем - страховки, экипировка, и т. д.
Многое закупают сами родители, а оптом - дешевле.
Фирма, которая возьмет на себя эти проблемы, хорошо заработает.
Например, при корпоративной спортивной страховке цена резко падает.
За 1 тысячу руб. можно не на 50 тыс. ребенка застраховать, а на 500 тыс. (факт, если от 100 человек страховать)
Тоже - владею темой полностью...

Повторяю, инфраструктура и сотрудники в каждой спортшколе есть. Они этим профессионально занимаются. Осталость только паззл собрать.
Турнир - международный, контакты есть. Буржуи приедут, точно. А уж дамский футбол - 100%.
+
главное - корпоративные скидки на страховку и экипировку. там и до 70% доходит. Только по Москве спортом профессионально занимаются десятки тысяч детей, на экипировку каждого ребенка родители тратят несколько тыс. руб. Это из личного опыта, и из общения с другими родителями.
Бутсы, гетры, щитки... Дети ведь растут.
__________________
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leonid65 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:08
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