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Ученые назвали истинную причину возникновения цунами
Согласно ранним исследованиям цунами вызывают подземные толчки под толщей воды. Однако ученые из NASA назвали истинную причину возникновения гигантской волны. Специалистов всегда волновала и интересовала такая стихия, как цунами. При изучении этого явления принято было считать, что волна зарождается после того, как в водоеме произойдет землетрясение с вымещением энергии из-под тектонической плиты, которое и провоцирует бедствие. Теперь же океанографы NASA после недавних исследований склонны полагать, что цунами возникает совершенно по иным причинам.
После анализа землетрясения на Суматре в 2004 году, которое произошло в Индийском океане, стало известно, что вертикальное поднятие морского дня не способно "выплеснуть" достаточно мощный заряд энергии для возникновения цунами. Такое возможно лишь при горизонтальном движении плит. Эта теория была подтверждена и данным со спутников NASA и Аэрокосмического центра по гравитации и климатическим экспериментам в Германии (GRACE). Океанографам удалось найти доказательства, однако их чрезмерно мало для выдвижения противоречий существующей теории.