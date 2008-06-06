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Дебетовая карта в валюте
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Все о банковских пластиковых картах, с помощью которых можно обналичивать деньги или оплачивать покупки.
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Сегодня, 15:08
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Сегодня, 14:43
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#1
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Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 23.04.2017
Сообщений: 51
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
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Дебетовая карта в валюте
Всем привет! Ребят, подскажите какие банки в данный момент оформляют дебетовые карты в валюте? В данном случае интересует в USD. Наверняка многие пользуются подобными картами.
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Сегодня, 15:08
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