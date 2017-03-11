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Аналитика по уровням Мюррея. GOLD. Графики H1, H4.

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"Аналитика по уровням Мюррея. Практический трейдинг". На рынке ничего не меняется" - авторский блог пользователя Leonidas2013
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Старый Сегодня, 14:37
#1
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Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
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Аналитика по уровням Мюррея. GOLD. Графики H1, H4.
Ну и как же можно пропустить такой интересный инструмент, как золото. Можно сказать по нему, что он любит выстрелить и совершить долгий тренд, хотя глядя по последнему году таких ситуаций и нет, цена довольно ровно ходит без резких скачков и падений. Имеются здесь также периоды флэта и замечена довольно частая реакция на уровни 1/8, 7/8 в виде отскоков от них.
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Старый Сегодня, 14:43
#2
Любитель
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 130
Благодарностей: 42
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 70
КП: 0.146
Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. GOLD. Графики H1, H4.
На Н4 GOLD начав свое движение от уровня 7/8 (1296.88) уже смог пробить уровень 5/8 (1265.63). Пересечение STD1 с STH4 состоялось, что с учетом пробоя 5/8 является неплохим сигналом к снижению до ключевого уровня 4/8 (1250.00). Может немного смущать флэт с пробоями 5/8 в обе стороны, тем не менее, ожидаю отработки короткого паттерна 7/8 - 4/8, а значит цена снизится.
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Leonidas2013 на форуме  
Старый Сегодня, 14:49
#3
Любитель
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 130
Благодарностей: 42
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 70
КП: 0.146
Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. GOLD. Графики H1, H4.
На Н1 цена торгуется в достаточно широком коридоре, ограниченном уровнями -1/8 (1261.72) и 1/8 (1269.53). STH1 ниже STH4, поэтому преимущество стоит отдать варианту со снижением, несмотря на то, что здесь господствует флэт. Учитывая это, лучше дождаться подтверждающего сигнала в виде закрытия ниже -1/8, после чего золоту откроется новая цель на уровне -2/8 (1257.81).
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