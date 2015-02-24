Япония заявила об увеличении закупок нефти у России

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, заявил, что Япония намерена увеличивать размеры импорта нефти и газа из России. Это желание продиктовано стремлением Японии избавится от зависимости от поставок нефти из Саудовской Аравии и других стран Ближневосточного региона. Такое стремление вызвано прежде всего неустойчивой геополитической ситуацией в самом регионе, нестабильностью поставок, а так же их дороговизной, возникшей вследствие достаточно высоких транспортных расходов.
Поэтому, исходя из сложившейся ситуации в мире, Япония решила обратить внимание на своего северного соседа, который находится гораздо ближе. С учетом транспортных издержек доставка нефти для японского потребителя из России обойдется гораздо дешевле.
5 апреля крупнейший поставщик нефти по всему миру Саудовская Аравия снизила цены для европейского рынка, при этом увеличив цену для США. В ответ на увеличение цен для США, президент Трамп заявил, что больше не намерен кормить Саудовскую Аравию и 28 апреля подписал указ об разрешении добычи нефти на территории континентального шельфа США. Сейчас более половины потребности США в нефти удовлетворяется за счет импорта нефти и основной поставщик нефти - это Саудовская Аравия.
После аварии, произошедшей в 2010 году на платформе BP в Мексиканском заливе, добыча нефти на территории континентального шельфа США была приостановлена. И вот сейчас, в ответ на увеличение цен Саудовской Аравии для американского рынка, разведка и бурение скважин на территории шельфа опять разрешено. Это несколько снизит зависимость США от поставок нефти из Саудовской Аравии, но не уменьшит окончательно. Для растущих потребностей США в нефти своей разведанной нефти будет недостаточно и придется искать новых поставщиков или стараться договориться со старыми.
В феврале Саудовская Аравия сообщила об увеличении цен на поставки нефти для азиатского рынка на 30 центов. Китай закупает в Саудовской Аравии очень незначительное количество нефти, предпочитая покупать российскую нефть.
Доля зависимости Японии от арабской нефти намного выше, чем Китая. И вот теперь, видя повышение цен на нефть, правительство Японии приняло решение уйти от зависимости от поставок нефти с Ближнего Востока, обратив внимание на своего ближайшего северного соседа.
Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/news/2017/05/01/bolshenefti/
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