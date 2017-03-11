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Аналитика по уровням Мюррея. Пара CAD/JPY. Графики H1, H4.

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"Аналитика по уровням Мюррея. Практический трейдинг". На рынке ничего не меняется" - авторский блог пользователя Leonidas2013
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Старый Сегодня, 14:10
#1
Любитель
 
Аватар Leonidas2013
 
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
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Аналитика по уровням Мюррея. Пара CAD/JPY. Графики H1, H4.
Данная пара представляет интерес, так как способна на хорошие тренды и на откаты, на которых можно входить с минимальными рисками. Шпилек с проколами в последнее время на ней минимальное количество, что не может не радовать. В остальном пара обладает умеренной волатильностью и отсутствием резких разворотов.
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Старый Сегодня, 14:24
#2
Любитель
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 130
Благодарностей: 42
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 70
КП: 0.146
Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара CAD/JPY. Графики H1, H4.
На Н4 пара вошла во флэт, который на данный момент ограничивается районом уровней 0/8 (81.25) и 1/8 (82.03). STD1 при этом по-прежнему желтого цвета, а закрытия выше уровня 1/8 не состоялось, что сигнализирует о возможном снижении. В пользу быков имеется закрепление выше 0/8, но из-за того, что STH4 все еще ниже STD1, более актуальным является вариант с падением в район уровня -1/8 (80.46).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: CADJPYH4.png Просмотров: 0 Размер: 31.9 Кб ID: 185085  
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Leonidas2013 на форуме  
Старый Сегодня, 14:29
#3
Любитель
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 130
Благодарностей: 42
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 70
КП: 0.146
Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара CAD/JPY. Графики H1, H4.
На Н1 недавно STH1 с STH4 слились в одну линии, тем самым показав, что к этой отметке цена стремится и очень часто возвращается. Сейчас наблюдается слабая попытка пойти вверх, но на фоне довольно частых пересечений ST, скорее всего, рост не найдет своего продолжения, а цена снизится к уровню 0/8 (81.25). Предварительно не исключается тестирование уровня 2/8 (82.03), но не выше.
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