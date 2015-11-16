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Японцы отлили в золоте шлем Дарта Вайдера из "Звёздных войн и выставляют его на торги

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#1
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Японцы отлили в золоте шлем Дарта Вайдера из "Звёздных войн и выставляют его на торги


Китайское онлайн-издание "South China Morning Post" сообщило, что японские ювелирные мастера из компании "Гинза Танака" (Ginza Tanaka) в апреле с. г. отлили в золоте точную копию шлема известного персонажа из популярной многосерийной киноэпопеи "Звездные войны" Дарта Вейдера, который в одном из эпизодов перешёл на темную сторону Силы.

Совершили мастера сиё деяние в честь наступающей 40-летней годовщины со дня выхода первой серии этой киносаги на большой экран и событие это будет торжественно отмечаться на этой неделе, а именно, в четверг, 4 мая. Как уже было сказано выше - это точная копия, т.е. шлем выполнен в масштабе один к одному, как он и был представлен изначально в этом фильме. Мастера не пожалели материала на шлем одного из героев саги и выполнили его из драгметалла самой высшей пробы. Соответственно и оценочная цена шлема представляет собой немалую сумму: - почти 1,4 млн долларов США. Всего на изготовление этого шлема у них ушло около 15 кг чистого золота, т.е. это немного больше стандартного российского слитка весом в 13 300 гр. Размер такого необычного ювелирного изделия составляет 30 на 26,5 см.

Кстати, именно день 4 мая у фанатов этого фильма принято считать днём "Звездных войн", поскольку в его звучании на английском языке (May the fourth - 4 мая) зачастую можно услышать созвучную фразу из этого киноэпопеи, как: "May the Force be with you!" - "Да прибудет с тобой Сила!".

Соответственно, 4 мая этого года, в штаб-квартире токийской головной компании "Танака Кикинзоку Джевелри" (Tanaka Kikinzoku Jewelry), которая располагается в самом дорогом квартале японской столицы Гиндза, желающие смогут не только увидеть это произведение ювелирного искусства, но и поучаствовать в торгах на его приобретение.

Кроме того, 4 мая компания параллельно выставит на эти же торги разнообразные наборы золотых монет также посвященных юбилейному событию этой киносаги о звездных войнах. Первоначальная стоимость коллекционных монет будет варьироваться от 1 200 и до 11 000 долларов США, правда за 11 000 долларов можно будет приобрести целую памятную доску с несколькими редкими монетами на ней и копией постера "Звездные войны", который печатался в 1977 году, т. е. в год выпуска первой серии саги.

Также сообщается, что выход следующего, 9-го эпизода "Звёздных войн" запланирован на 24 мая 2019 года.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59070517db81f
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Старый Сегодня, 14:49
#2
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Инвестирую в: Ставки на спорт
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Re: Японцы отлили в золоте шлем Дарта Вайдера из "Звёздных войн и выставляют его на т
Купит какой-нибудь ярый поклонник серии за бешенные деньги
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