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Дефицит чипов привел к росту цен на компьютеры, смартфоны и планшеты
За последние 6 месяцев стоимость чипов NAND и DRAM выросла на 27% и 80% соответственно. Потребители требуют более производительных микропроцессоров — промышленность не успевает за спросом — цены на смартфоны, планшеты и ноутбуки растут.
Распространение IoT-устройств и big data привело к настоящему буму на рынке полупроводников: растущий спрос на интегральные микросхемы привел к увеличению их стоимости и, соответственно, росту прибыли тех компаний, которые занимаются их производством, например, Samsung Electronics, Intel, Qualcomm и Toshiba, пишет The Wall Street Journal.
Стоимость чипов NAND, которые ответственны за объем памяти устройства, и чипов DRAM, которые отвечают за его мультизадачность, за последние полгода увеличилась на 27% и 80% соответственно, а годовая выручка компаний, которые занимаются производством микроэлектроники, по данным исследовательской компании IHS Markit, с 2003 года выросла почти в два раза и достигла $352 млрд.
Крупнейшим производителем микросхем в мире, по данным IHS Markit, является Intel — годовой доход компании в 2016 году составил $55 млрд. Следующие крупнейшие игроки — Samsung, чья выручка в прошлом году достигла $40,3 млрд, и Qualcomm с годовой выручкой $15,4 млрд.
Общемировая тенденция роста стоимости полупроводников приводит к тому, что потребители будут вынуждены платить больше за новые модели электронных устройств. Так, по словам Мехди Хоссейни, старшего аналитика по технологическому оборудованию инвестиционной компании Susquehanna Financial Group, следующий iPhone будет стоить на $100-200 дороже, чем iPhone прошлого года, при этом на долю чипов будет приходиться от $50 до $60 от роста стоимости.
По материалам hightech.fm