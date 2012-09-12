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Ученые смогли из клеток кожи получить клетки мозга
Исследователям удалось перепрограммировать клетки кожи в стволовые клетки, а затем — в клетки мозга человека, которые необходимы для поддержания нейронных связей. Это достижение имеет большое значение для изучения и разработки лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
Ученые из Калифорнийского университета получили клетки мозга из клеток кожи. Эти клетки называются микроглия и играют ключевую роль в сохранении нейронных связей и реагировании на травмы и болезни.
Исследователи в рамках эксперимента смогли перепрограммировать клетки кожи в плюрипотентные стволовые клетки, которые затем могут развиться в любые клетки или ткани тела. Затем ученые смогли добиться того, чтобы эти клетки стали микроглиальными клетками человека. Эти клетки составляют от 10-15% клеток головного мозга и необходимы для развития и поддержания нейронных связей.
Это достижение важно для понимания механизмов и разработки потенциального лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Ранее ученым приходилось проводить исследования, используя клетки мозга мышей. Теперь есть шанс изучать непосредственно человеческие микроглиальные клетки.
Ученые научились получать из стволовых клеток любой тип тканей. Они выращивают из них хрящи, почки, сетчатку и даже живые эмбрионы. Недавно ученые США смогли превратить клетки кожи в стволовые без какой-либо генетической модификации.
По материалам hightech.fm