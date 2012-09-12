Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,622 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Android-версии Chrome 58 появились новые функции

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:03
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,508
Благодарностей: 6,510
УГ: 12
КП: 0.194
подарки
награды Волшебный горшочек 
В Android-версии Chrome 58 появились новые функции
На днях компания Google выпустила стабильную сборку браузера Chrome 58 для Android. Это достаточно крупное обновление, содержащее множество исправлений и новых функций. К примеру, были расширены возможности Chrome Custom Tabs, веб-приложения теперь можно открывать на весь экран, была повышена безопасность и многое другое. Кроме этого, разработчики исправили ряд ошибок, присутствующих в предыдущих версиях, поэтому пользователи должны заметить улучшение производительности и стабильности работы браузера.

Ещё одним изменением в Chrome 58 для Android стала возможность управлять загрузками в процессе скачивания файла. Это можно сделать через раздел “Скачанные файлы”.

Также в новой версии просматривать и удалять историю посещаемых сайтов стало гораздо проще, так как Google переработала раздел “История”, добавив в него новые опции.

По материалам 4PDA
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Только лучшие проекты-e-invest.biz!|Инвестирую тут MONHYIP|ОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИ|Лучшие инвест блоги в одном месте!|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В новой версии Raspberry Pi появились Wi-Fi и Bluetooth moskva Новости технологий и интернета 1 02.03.2017 16:48
Новые версии Firefox и Chrome будут оповещать о небезопасном подключении bizneser Новости технологий и интернета 2 28.01.2017 10:24
В стабильной версии Chrome OS появился магазин Google Play bizneser Новости технологий и интернета 5 26.09.2016 16:40
У карточки киевлянина появятся новые функции Top Invest Новости платежных систем 2 06.08.2016 16:02
У карточки киевлянина появятся новые функции moskva Новости технологий и интернета 0 04.08.2016 16:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
MaxFx - maxfx.com
От Alex Trader в разделе «Каталог Брокеров на Форекс»
Аватар FTPPSFTP
Минфин предлагает ввести уголовную ответственность за криптовалюты
От FTPPSFTP в разделе «Новости криптовалют»
Аватар jook
YoYoPays - yoyopays.com
От jook в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
В Украине создают аналог PayPal
От Imenfam в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
My Best Shop - www.mybest-shop.com
От igr в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар J.M.
Рекомендации по личному обмену, а также гарант обмена
От J.M. в разделе «Обмен электронных валют»
.     
Пользователей
409,622
Тем
467,442
Сообщений
11,544,666

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube