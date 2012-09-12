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В Android-версии Chrome 58 появились новые функции
На днях компания Google выпустила стабильную сборку браузера Chrome 58 для Android. Это достаточно крупное обновление, содержащее множество исправлений и новых функций. К примеру, были расширены возможности Chrome Custom Tabs, веб-приложения теперь можно открывать на весь экран, была повышена безопасность и многое другое. Кроме этого, разработчики исправили ряд ошибок, присутствующих в предыдущих версиях, поэтому пользователи должны заметить улучшение производительности и стабильности работы браузера.
Ещё одним изменением в Chrome 58 для Android стала возможность управлять загрузками в процессе скачивания файла. Это можно сделать через раздел “Скачанные файлы”.
Также в новой версии просматривать и удалять историю посещаемых сайтов стало гораздо проще, так как Google переработала раздел “История”, добавив в него новые опции.
По материалам 4PDA