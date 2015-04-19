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Ученые создали гибрид робота и стрекозы
Ученые уже давно пытаются создать гибрид живых существ и роботов.
Специалисты Charles Stark Draper Laboratory Inc. сконструировали первую в своем роде кибернетическую стрекозу, которой можно управлять дистанционно.
Исследователи применили оптические проводники нового типа, которые называются оптроды. Они обладают достаточной гибкостью и малыми размерами. Этими свойствами проводники лучше классических оптоволокон. Ученые внедрили электроды в участки мозга стрекозы, которые отвечают за движение, ориентацию в пространстве и перемещение. Киборга прозвали DragonflEye.
Джесси Уиллер – автор эксперимента – заявил:
— Чтобы команда поступила стрекозе, необходимо направить свет в определенные участки нервного «шнура» насекомого, толщина которого очень маленькая. С этой целью нами была разработана технология, которая основывается на специализированных оптродов. Материал очень гибкий и может передавать свет по изогнутым траекториям.
Конечно, подобные эксперименты проводились и раньше. Ученые уже давно создают кибернетические организмы на основе мух, тараканов, а также крыс, однако эти образцы имели существенные недостатки. Их дорого производить, а срок работы аккумулятора был ничтожно мал.
Стрекоза же лишена подобных изъянов. Она может оставаться дееспособной на протяжении нескольких месяцев, когда за окном теплое время года, насекомому есть чем питаться и т. д., то есть пока «живая» часть системы остается живой. Аппаратная же часть стрекозы питается от небольшой солнечной батареи.
Член команды ученых добавил: «Разработанная технология позволяет изучать поведение насекомого, а также особенности их полета. В наших силах даже заставить стрекоз выполнять не типичные для них роли, например, насекомых-опылителей, которые способны занять место медоносных пчел, популяция которых стремительно уменьшается. Оптроды могут применяться и в других сферах: медицине и нейроинженерии».