Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,622 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Программная утилита MACROS GTM 6.1 - лохотрон!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Черный список мошенников в интернете. В народе "кидалы", "крысы", "аферисты". Черный список пользователей
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:41
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 50
Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 18,393
Благодарностей: 4,522
УГ: 4
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Программная утилита MACROS GTM 6.1 - лохотрон!
Сейчас всевозможными способами активно продвигается Программная утилита MACROS GTM 6.1. Сайт программы trumpfound-job1.top

На сайте автор утилиты Михаил Савченко предлагает вам пассивную прибыль от 450 Долларов (27.000 Рублей) посуточно!

Цитата:
«Утилита Macros взаимодействует с валютным рынком Форекс. Люди, которые торгуют на Форексе, платят небольшой процент от сделок дилинговым центрам (брокерам) за возможность торговать на рынке. Эта комиссия называется спред. Так вот, дело в том, что этот спред обычно имеет фиксированную величину (например 2-4 пункта). НО! Во время выхода экономических новостей или других нестандартных ситуаций на рынке этот спред может увеличиваться в 5-7 раз!Эта комиссия не учтена брокером и является случайной, поэтому часть ее можно собрать с помощью софта. Именно эту функцию и выполняет Macros 6.1.»
Рассмотрим некоторые "несостыковки" данного предложения:

1. Форексу не день, и даже не год! Там, кроме самих брокеров, задействована еще масса первоклассных специалистов, как по программированию, так и по безопасности. Поэтому не заметить дыру, через которую автор утилиты с ее помощью "качает миллионы", они просто не могли!

2. Вам не кажется странным, что человек за 4 месяца пользования программой заработал 2 387 490 рублей и теперь продает ее всем желающим всего за 250 рублей!

3. Человек, именующий себя Михаилом Савченко на своем сайте использовал фотографии из аккаунта в Вконтакте известного бизнесмена и путешественника Александра Редькина - vk.com/aleksandr_redkin.

Теперь подробнее о том, что вы приобретете за 250 рублей (структура курса):

1. Общее описание
Здесь видео, где автор снова рассказывает какая это хорошая программа и как она вас обогатит.

2. Установка сервера
Здесь 2 видео-урока, непонятно каким боком нужные для работы утилиты. Это установка Laravel на Open Server и установка Sleeping Owl на Laravel 5.1 и обзор других админок.

3. Работа с ДЦ
В этом видео вам расскажут, что надо найти минимум 100 дилинговых центров и открыть в них счета.

4. Работа с кодом
Видео о том, как в программу внести логин и пароль каждого из ста сервисов, и название самого сервиса.

5. Заключение
В этом видео автор обещает вам вернуть деньги, если программа не будет работать! НО деньги он вернет только после того как вы сделали все по инструкции и перепроверили несколько раз. При этом сразу оговаривается, что тех.поддержка часто бывает загружена, так что будьте готовы ждать ответа несколько дней!

Macrosgtm
Это пака якобы с самой программой. На самом же деле там куча ненужных файлов.

После просмотра содержимого покупки становится понятен смысл дешевизны такой "прибыльной" утилиты: никакой утилиты не существует! Автор обыкновенный мошенник, рассчитывающий на то, что из-за 250 рублей вы не станете трепать себе нервы и добиваться справедливости или возврата денег. А вот он, собрав со всех желающих по 250 рублей, вполне сможет неплохо заработать!

Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Infolist на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Macros Capital (macroscapital.com) - 90% рефбек! schah2000 Архив: Реферальные и страховые предложения 6 01.12.2013 15:57
Macros Capital и др.. Рефбек 50% DeZZZ Архив: Реферальные и страховые предложения 3 07.11.2013 11:29
Программная привязка к ТС.. codeman Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) 5 06.05.2010 04:15

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
igoldcash - igoldcash.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Российский сервис Bookmate вышел на рынок Индонезии
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bosyak
Сбалансированный - bosyak - (Fx-Trend)
От bosyak в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар iropko
Открою лимит доверия
От iropko в разделе «Частные кредиторы»
Аватар all-hyips
losanagroup.com - LosanaGroup
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Внимание!!! Кидалово!!! (обменник)
От Brols в разделе «Список интернет мошенников»
.     
Пользователей
409,622
Тем
467,442
Сообщений
11,544,663

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube