Программная утилита MACROS GTM 6.1 - лохотрон!

Сейчас всевозможными способами активно продвигается Программная утилита MACROS GTM 6.1
. Сайт программы trumpfound-job1.top
На сайте автор утилиты Михаил Савченко
предлагает вам пассивную прибыль от 450 Долларов (27.000 Рублей)
посуточно!
Цитата:
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«Утилита Macros взаимодействует с валютным рынком Форекс. Люди, которые торгуют на Форексе, платят небольшой процент от сделок дилинговым центрам (брокерам) за возможность торговать на рынке. Эта комиссия называется спред. Так вот, дело в том, что этот спред обычно имеет фиксированную величину (например 2-4 пункта). НО! Во время выхода экономических новостей или других нестандартных ситуаций на рынке этот спред может увеличиваться в 5-7 раз!Эта комиссия не учтена брокером и является случайной, поэтому часть ее можно собрать с помощью софта. Именно эту функцию и выполняет Macros 6.1.»
Рассмотрим некоторые "несостыковки" данного предложения:
1. Форексу не день, и даже не год! Там, кроме самих брокеров, задействована еще масса первоклассных специалистов, как по программированию, так и по безопасности. Поэтому не заметить дыру, через которую автор утилиты с ее помощью "качает миллионы", они просто не могли!
2. Вам не кажется странным, что человек за 4 месяца пользования программой заработал 2 387 490 рублей
и теперь продает ее всем желающим всего за 250 рублей!
3. Человек, именующий себя Михаилом Савченко
на своем сайте использовал фотографии из аккаунта в Вконтакте известного бизнесмена и путешественника Александра Редькина
- vk.com/aleksandr_redkin
.
Теперь подробнее о том, что вы приобретете за 250 рублей (структура курса):
1. Общее описание
Здесь видео, где автор снова рассказывает какая это хорошая программа и как она вас обогатит.
2. Установка сервера
Здесь 2 видео-урока, непонятно каким боком нужные для работы утилиты. Это установка Laravel на Open Server и установка Sleeping Owl на Laravel 5.1 и обзор других админок.
3. Работа с ДЦ
В этом видео вам расскажут, что надо найти минимум 100 дилинговых центров и открыть в них счета.
4. Работа с кодом
Видео о том, как в программу внести логин и пароль каждого из ста сервисов, и название самого сервиса.
5. Заключение
В этом видео автор обещает вам вернуть деньги, если программа не будет работать! НО деньги он вернет только после того как вы сделали все по инструкции и перепроверили несколько раз. При этом сразу оговаривается, что тех.поддержка часто бывает загружена, так что будьте готовы ждать ответа несколько дней!
Macrosgtm
Это пака якобы с самой программой. На самом же деле там куча ненужных файлов.
После просмотра содержимого покупки становится понятен смысл дешевизны такой "прибыльной" утилиты: никакой утилиты не существует!
Автор обыкновенный мошенник, рассчитывающий на то, что из-за 250 рублей вы не станете трепать себе нервы и добиваться справедливости или возврата денег. А вот он, собрав со всех желающих по 250 рублей, вполне сможет неплохо заработать!
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!