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Имя: Игорь Пол: Мужской Возраст: 50 Регистрация: 16.10.2006 Сообщений: 18,393 Благодарностей: 4,522 УГ: 4 подарки награды

Программная утилита MACROS GTM 6.1 - лохотрон! Программная утилита MACROS GTM 6.1. Сайт программы trumpfound-job1.top



На сайте автор утилиты Михаил Савченко предлагает вам пассивную прибыль от 450 Долларов (27.000 Рублей) посуточно!



Цитата: «Утилита Macros взаимодействует с валютным рынком Форекс. Люди, которые торгуют на Форексе, платят небольшой процент от сделок дилинговым центрам (брокерам) за возможность торговать на рынке. Эта комиссия называется спред. Так вот, дело в том, что этот спред обычно имеет фиксированную величину (например 2-4 пункта). НО! Во время выхода экономических новостей или других нестандартных ситуаций на рынке этот спред может увеличиваться в 5-7 раз!Эта комиссия не учтена брокером и является случайной, поэтому часть ее можно собрать с помощью софта. Именно эту функцию и выполняет Macros 6.1.»



1. Форексу не день, и даже не год! Там, кроме самих брокеров, задействована еще масса первоклассных специалистов, как по программированию, так и по безопасности. Поэтому не заметить дыру, через которую автор утилиты с ее помощью "качает миллионы", они просто не могли!



2. Вам не кажется странным, что человек за 4 месяца пользования программой заработал 2 387 490 рублей и теперь продает ее всем желающим всего за 250 рублей!



3. Человек, именующий себя Михаилом Савченко на своем сайте использовал фотографии из аккаунта в Вконтакте известного бизнесмена и путешественника Александра Редькина - vk.com/aleksandr_redkin .



Теперь подробнее о том, что вы приобретете за 250 рублей (структура курса):



1. Общее описание

Здесь видео, где автор снова рассказывает какая это хорошая программа и как она вас обогатит.



2. Установка сервера

Здесь 2 видео-урока, непонятно каким боком нужные для работы утилиты. Это установка Laravel на Open Server и установка Sleeping Owl на Laravel 5.1 и обзор других админок.



3. Работа с ДЦ

В этом видео вам расскажут, что надо найти минимум 100 дилинговых центров и открыть в них счета.



4. Работа с кодом

Видео о том, как в программу внести логин и пароль каждого из ста сервисов, и название самого сервиса.



5. Заключение

В этом видео автор обещает вам вернуть деньги, если программа не будет работать! НО деньги он вернет только после того как вы сделали все по инструкции и перепроверили несколько раз. При этом сразу оговаривается, что тех.поддержка часто бывает загружена, так что будьте готовы ждать ответа несколько дней!



Macrosgtm

Это пака якобы с самой программой. На самом же деле там куча ненужных файлов.



После просмотра содержимого покупки становится понятен смысл дешевизны такой "прибыльной" утилиты: никакой утилиты не существует! Автор обыкновенный мошенник, рассчитывающий на то, что из-за 250 рублей вы не станете трепать себе нервы и добиваться справедливости или возврата денег. А вот он, собрав со всех желающих по 250 рублей, вполне сможет неплохо заработать!



Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим! Сейчас всевозможными способами активно продвигается. Сайт программыНа сайте автор утилитыпредлагает вам пассивную прибыль отпосуточно!Рассмотрим некоторые "несостыковки" данного предложения:1. Форексу не день, и даже не год! Там, кроме самих брокеров, задействована еще масса первоклассных специалистов, как по программированию, так и по безопасности. Поэтому не заметить дыру, через которую автор утилиты с ее помощью "качает миллионы", они просто не могли!2. Вам не кажется странным, что человек за 4 месяца пользования программой заработали теперь продает ее всем желающим всего за3. Человек, именующий себяна своем сайте использовал фотографии из аккаунта в Вконтакте известного бизнесмена и путешественникаТеперь подробнее о том, что вы приобретете за 250 рублей (структура курса):Здесь видео, где автор снова рассказывает какая это хорошая программа и как она вас обогатит.Здесь 2 видео-урока, непонятно каким боком нужные для работы утилиты. Это установка Laravel на Open Server и установка Sleeping Owl на Laravel 5.1 и обзор других админок.В этом видео вам расскажут, что надо найти минимум 100 дилинговых центров и открыть в них счета.Видео о том, как в программу внести логин и пароль каждого из ста сервисов, и название самого сервиса.В этом видео автор обещает вам вернуть деньги, если программа не будет работать! НО деньги он вернет только после того как вы сделали все по инструкции и перепроверили несколько раз. При этом сразу оговаривается, что тех.поддержка часто бывает загружена, так что будьте готовы ждать ответа несколько дней!Это пака якобы с самой программой. На самом же деле там куча ненужных файлов.После просмотра содержимого покупки становится понятен смысл дешевизны такой "прибыльной" утилиты:Автор обыкновенный мошенник, рассчитывающий на то, что из-за 250 рублей вы не станете трепать себе нервы и добиваться справедливости или возврата денег. А вот он, собрав со всех желающих по 250 рублей, вполне сможет неплохо заработать!

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