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Аналитика по уровням Мюррея. Пара EUR/JPY. Графики H1, H4.

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"Аналитика по уровням Мюррея. Практический трейдинг". На рынке ничего не меняется" - авторский блог пользователя Leonidas2013
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Старый Сегодня, 12:39
#1
Любитель
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 122
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Записей в FX-блоге: 62
КП: 0.146
Аналитика по уровням Мюррея. Пара EUR/JPY. Графики H1, H4.
Данная пара имеет некие отличия от остальных, в частности обладает довольно высокой волатильностью, плюс любит делать резкие развороты, следовательно ее любимые уровни это -+1/8 и 0/8, 4/8, 8/8, откуда она довольно успешно отскакивает. Может их и резко пробивать и это можно использовать в анализе также.
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Leonidas2013 вне форума  
Старый Сегодня, 12:45
#2
Любитель
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 122
Благодарностей: 42
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 62
КП: 0.146
Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара EUR/JPY. Графики H1, H4.
На Н4 пара ведет себя несколько непонятно. С одной стороны она упирается в ключевое сопротивление на уровне 8/8 (121.88) и не может его пробить, с другой - совершила очередную попытку роста, пробив снова вверх STH4, который даже не успел поменять цвет. В данной ситуации несмотря на силу уровня 8/8 смею предположить рост к следующему уровню +1/8 (122.06), то есть трендовый сценарий.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: EURJPYH4.png Просмотров: 1 Размер: 33.8 Кб ID: 185079  
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Leonidas2013 вне форума  
Старый Сегодня, 12:49
#3
Любитель
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 122
Благодарностей: 42
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 62
КП: 0.146
Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара EUR/JPY. Графики H1, H4.
На Н1 наблюдается фактически продолжение краткосрочного флэта, так как по-прежнему не пробит уровень 8/8 (121.88). Тем не менее, бычий настрой у пары сохраняется, на что указывают соответствующие цвета обеих ST, а также попытка закрепиться выше STH1. Значит, в случае пробоя 8/8 минимум на треть от ширины уровней следует ожидать тестирования следующего уровня +1/8 (122.66).
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