Аналитика по уровням Мюррея. Пара EUR/JPY. Графики H1, H4.
Данная пара имеет некие отличия от остальных, в частности обладает довольно высокой волатильностью, плюс любит делать резкие развороты, следовательно ее любимые уровни это -+1/8 и 0/8, 4/8, 8/8, откуда она довольно успешно отскакивает. Может их и резко пробивать и это можно использовать в анализе также.
Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара EUR/JPY. Графики H1, H4.
На Н4 пара ведет себя несколько непонятно. С одной стороны она упирается в ключевое сопротивление на уровне 8/8 (121.88) и не может его пробить, с другой - совершила очередную попытку роста, пробив снова вверх STH4, который даже не успел поменять цвет. В данной ситуации несмотря на силу уровня 8/8 смею предположить рост к следующему уровню +1/8 (122.06), то есть трендовый сценарий.
Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара EUR/JPY. Графики H1, H4.
На Н1 наблюдается фактически продолжение краткосрочного флэта, так как по-прежнему не пробит уровень 8/8 (121.88). Тем не менее, бычий настрой у пары сохраняется, на что указывают соответствующие цвета обеих ST, а также попытка закрепиться выше STH1. Значит, в случае пробоя 8/8 минимум на треть от ширины уровней следует ожидать тестирования следующего уровня +1/8 (122.66).