Kaneki Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 07.06.2016 Сообщений: 219 Благодарностей: 22 УГ: 1 КП: 0.094

9 признаков того, что вам пора менять место своей работы

Каждый нормальный взрослый человек имеет работу, которой он уделяет довольно много времени своей жизни. Зачастую, такие люди работают в компании (окружении) своих коллег. Естественно, работать всем нужно лишь в свое удовольствие, ведь пустая трата нашего столь ценного времени – это непозволительная роскошь!



Но не только “плохие” коллеги могут сделать для вас вашу же работу неприятной. Начальник, зарплата, условия работы, характер работы – все это существенно влияет на ваше отношения к вашей работе.



Следует, часто бывает так, что люди добровольно меняют место своей работы. Я считаю, что если данное решение было принято осознанно, то эти люди непременно сделали свою жизнь лучше! Не бойтесь вносить перемены в свою жизнь, отвергать несправедливости и дурости этого мира – ни в коем случае не подстраивайтесь под окружающих, если они воистину заблуждаются в своих идеях и мыслях!



Мы немного отошли от темы… Как же понять, что вам определенно пора менять место своей работы? Принимать решение, основываясь лишь на собственных чувствах нельзя, ведь часто вас расстраивает не ваша работы, а другие, посторонние вещи, следует, вы можете сделать неправильный выбор. Именно по этой причине я создал список явных признаков того, что вам пора покинуть свое текущее место работы и двигаться дальше.



1. Вам кажется, что компания, в которой вы работаете, вскоре разорится





Недавнее исследование показало, что более 70-ти процентов сотрудников малых предприятий изменят свое текущее место работы не более, чем через десять лет. Если вы беспокоитесь того, что вскоре компания вашего работодателя “уйдет на дно”, то это хороший повод для того, чтобы начать присматривать для себя новое место работы. Следите за всеми необычными событиями, которые происходят внутри вашей компании.



Лучше заранее подготовиться к подобному случаю развития событий, ведь на то я вижу 2 значимые причины:



• Если ваша компания действительно закроется и у вас не будет “запасного места работы”, то вы попадете впросак, следовательно, будет так называемый “кипишь”.

• Теперь вам нужно найти новую работы, но не забывайте о том, что не только вы потеряли работу – вашим бывшим коллегам тоже понадобится новая работа, следует, они будут вашими конкурентами в данном “деле”.



2. У вас остановился карьерный рост





Если вы делаете свою работу “как положено”, буквально отдавая всего себя ради выполнения поставленной задачи, но при этом ваш труд не ценят и не дают повышения, то это тоже хороший повод изменить свое текущее место работы. Помните, что на своей работы вы должны развиваться, получая новые навыки и эмоции. Опять же, если все ваши коллеги получают повышения, а вы просто “стоите на месте”, то либо вы делаете свою работу недостаточно хорошо, либо проблема в работодателе.



Разбирая первый случай развития событий могу сказать, что в прекращении вашего карьерного роста виноваты лишь вы сами, следует, начните меняться.



Если же вы полностью уверены, что проблема в работодателе, то я предлагаю вам поговорить с ним, дабы узнать, что (по его мнению) вы делаете не так. В случае, если и беседа не помогла, то смело подавайте заявление на увольнение!



3. Вы потеряли свою значимость на работе





Вы последним узнаете обо всех новостях вашей компании? Вам не рассказывают о дальнейших планах развития вашей компании, не делятся информацией о новых проектах, о которых знают другие ваши коллеги? В конце концов, вас перестали звать на конференции, как это было раньше? Тогда, скорее всего вы потеряли свою значимость на работе – ваш работодатель воспринимает вас лишь как тело, сидящее за рабочим столом, а не как ценного сотрудника. Это ужасная новость для вашей карьеры, которая может означать, что вам пришло время покинуть свое текущее место работы.



4. Вы знаете больше, чем ваш начальник





Конечно, сравнивать себя и своего начальника – это просто некомпетентно, но часто бывает, что “учителя глупее учеников”. На самом деле, если проследить за историей всех ваших провалившихся проектов и увидеть какую-то закономерность, то может оказаться, что виной всему неквалифицированность вашего начальника. Если вы действительно правы в своих догадках, то я настоятельно рекомендую вам изменить свое текущее место работы. Конечно, можно попытаться объяснить всю ситуацию с высшим начальством, но, опять же, вы не хотите, чтобы вас называли “стукачем”, потому не стоит…



5. У вас не задались хорошие отношения с вашим начальником





Конечно, начальники, так сказать, “приходят и уходят”. Тем не менее, иногда бывает, что начальство не меняется годами, хоть оно и не совсем хорошо относится ко многим сотрудникам (и к вам в том числе). Испортить отношение с начальством очень просто, а вот возобновить его не всегда выходит.



Лучше всего вообще не ссориться с начальством, но, даже если так вышло, то обязательно сделайте первый шаг к примирению. Не вышло – уверенно меняйте свое место работы и больше никогда не повторяйте подобных ошибок с новым начальством. Вы не сможете раскрыть свой полный потенциал, если будете в ссоре с начальником. Но не стоит ни к кому подлизываться, ведь, как сказал Чацкий: “Служить бы рад, прислуживаться тошно!”



6. Вы с неохотой идете на свою работу





Нет ничего хуже, чем работа, которую вы выполняете без удовольствия. Каждый понедельник ловить себя на мысли, что осталось еще целая неделя ужасной работы – это ведь невыносимо скучно! Зачем делать то, что не приносит вам пользы и удовольствия?



Если вы говорите, что впереди у вас еще одна ужасная рабочая неделя, то смело меняйте свою работу, либо даже целую сферу деятельности. Помните, что вы сами делаете свою жизнь, следует, “поздно” никогда не бывает!



7. Ради работы вы приносите в жертву свою личную жизнь





Из-за вашей работы вы часто приходите поздно домой, тем самым не уделяете достаточно времени своей семье? Смело вносите изменения в свою рабочую жизнь, ведь если вы завели семью, то, будьте добры, уделяйте ей достаточно времени. Детям нужно внимание обоих родителей, а супругам нужна ваша любовь и забота. Деньги не смогут дать того, что сможет дать ваша любовь.



8. Ради работы вы приносите в жертву собственное здоровье





Никакая зарплата не стоит того, чтобы приносить в жертву свое собственное здоровье. Рабочий стресс может “подарить” вам депрессию, бессонницу, головную боль и другие заболевания. А что уж там говорить о “трудных производствах”... Конечно, кто-то должен выполнять опасную и сложную работу, но, по возможности, берегите себя. Не позволяйте работе ухудшить ваше здоровье.



9. Вам хотелось бы от своей работы большего





Слишком маленькая зарплата, недостаточно комфортные рабочие условия, недостаточно дружелюбный рабочий персонал и т.д. – все это причины для решения изменить место своей работы. Если вы на самом деле заслуживаете большего, то вы и получите больше. Главное – не бояться идти вперед, хоть путь и может быть опасным.



Вывод





Как я уже неоднократно говорил, вы сами делаете свою жизнь. Стремитесь к своим целям и всегда пытайтесь достичь желаемого. Удачи!



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Автор: Kaneki

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Каждый нормальный взрослый человек имеет работу, которой он уделяет довольно много времени своей жизни. Зачастую, такие люди работают в компании (окружении) своих коллег. Естественно, работать всем нужно лишь в свое удовольствие, ведь пустая трата нашего столь ценного времени – это непозволительная роскошь!Но не только “плохие” коллеги могут сделать для вас вашу же работу неприятной. Начальник, зарплата, условия работы, характер работы – все это существенно влияет на ваше отношения к вашей работе.Следует, часто бывает так, что люди добровольно меняют место своей работы. Я считаю, что если данное решение было принято осознанно, то эти люди непременно сделали свою жизнь лучше! Не бойтесь вносить перемены в свою жизнь, отвергать несправедливости и дурости этого мира – ни в коем случае не подстраивайтесь под окружающих, если они воистину заблуждаются в своих идеях и мыслях!Мы немного отошли от темы… Как же понять, что вам определенно пора менять место своей работы? Принимать решение, основываясь лишь на собственных чувствах нельзя, ведь часто вас расстраивает не ваша работы, а другие, посторонние вещи, следует, вы можете сделать неправильный выбор. Именно по этой причине я создал список явных признаков того, что вам пора покинуть свое текущее место работы и двигаться дальше.Недавнее исследование показало, что более 70-ти процентов сотрудников малых предприятий изменят свое текущее место работы не более, чем через десять лет. Если вы беспокоитесь того, что вскоре компания вашего работодателя “уйдет на дно”, то это хороший повод для того, чтобы начать присматривать для себя новое место работы. Следите за всеми необычными событиями, которые происходят внутри вашей компании.Лучше заранее подготовиться к подобному случаю развития событий, ведь на то я вижу 2 значимые причины:• Если ваша компания действительно закроется и у вас не будет “запасного места работы”, то вы попадете впросак, следовательно, будет так называемый “кипишь”.• Теперь вам нужно найти новую работы, но не забывайте о том, что не только вы потеряли работу – вашим бывшим коллегам тоже понадобится новая работа, следует, они будут вашими конкурентами в данном “деле”.Если вы делаете свою работу “как положено”, буквально отдавая всего себя ради выполнения поставленной задачи, но при этом ваш труд не ценят и не дают повышения, то это тоже хороший повод изменить свое текущее место работы. Помните, что на своей работы вы должны развиваться, получая новые навыки и эмоции. Опять же, если все ваши коллеги получают повышения, а вы просто “стоите на месте”, то либо вы делаете свою работу недостаточно хорошо, либо проблема в работодателе.Разбирая первый случай развития событий могу сказать, что в прекращении вашего карьерного роста виноваты лишь вы сами, следует, начните меняться.Если же вы полностью уверены, что проблема в работодателе, то я предлагаю вам поговорить с ним, дабы узнать, что (по его мнению) вы делаете не так. В случае, если и беседа не помогла, то смело подавайте заявление на увольнение!Вы последним узнаете обо всех новостях вашей компании? Вам не рассказывают о дальнейших планах развития вашей компании, не делятся информацией о новых проектах, о которых знают другие ваши коллеги? В конце концов, вас перестали звать на конференции, как это было раньше? Тогда, скорее всего вы потеряли свою значимость на работе – ваш работодатель воспринимает вас лишь как тело, сидящее за рабочим столом, а не как ценного сотрудника. Это ужасная новость для вашей карьеры, которая может означать, что вам пришло время покинуть свое текущее место работы.Конечно, сравнивать себя и своего начальника – это просто некомпетентно, но часто бывает, что “учителя глупее учеников”. На самом деле, если проследить за историей всех ваших провалившихся проектов и увидеть какую-то закономерность, то может оказаться, что виной всему неквалифицированность вашего начальника. Если вы действительно правы в своих догадках, то я настоятельно рекомендую вам изменить свое текущее место работы. Конечно, можно попытаться объяснить всю ситуацию с высшим начальством, но, опять же, вы не хотите, чтобы вас называли “стукачем”, потому не стоит…Конечно, начальники, так сказать, “приходят и уходят”. Тем не менее, иногда бывает, что начальство не меняется годами, хоть оно и не совсем хорошо относится ко многим сотрудникам (и к вам в том числе). Испортить отношение с начальством очень просто, а вот возобновить его не всегда выходит.Лучше всего вообще не ссориться с начальством, но, даже если так вышло, то обязательно сделайте первый шаг к примирению. Не вышло – уверенно меняйте свое место работы и больше никогда не повторяйте подобных ошибок с новым начальством. Вы не сможете раскрыть свой полный потенциал, если будете в ссоре с начальником. Но не стоит ни к кому подлизываться, ведь, как сказал Чацкий: “Служить бы рад, прислуживаться тошно!”Нет ничего хуже, чем работа, которую вы выполняете без удовольствия. Каждый понедельник ловить себя на мысли, что осталось еще целая неделя ужасной работы – это ведь невыносимо скучно! Зачем делать то, что не приносит вам пользы и удовольствия?Если вы говорите, что впереди у вас еще одна ужасная рабочая неделя, то смело меняйте свою работу, либо даже целую сферу деятельности. Помните, что вы сами делаете свою жизнь, следует, “поздно” никогда не бывает!Из-за вашей работы вы часто приходите поздно домой, тем самым не уделяете достаточно времени своей семье? Смело вносите изменения в свою рабочую жизнь, ведь если вы завели семью, то, будьте добры, уделяйте ей достаточно времени. Детям нужно внимание обоих родителей, а супругам нужна ваша любовь и забота. Деньги не смогут дать того, что сможет дать ваша любовь.Никакая зарплата не стоит того, чтобы приносить в жертву свое собственное здоровье. Рабочий стресс может “подарить” вам депрессию, бессонницу, головную боль и другие заболевания. А что уж там говорить о “трудных производствах”... Конечно, кто-то должен выполнять опасную и сложную работу, но, по возможности, берегите себя. Не позволяйте работе ухудшить ваше здоровье.Слишком маленькая зарплата, недостаточно комфортные рабочие условия, недостаточно дружелюбный рабочий персонал и т.д. – все это причины для решения изменить место своей работы. Если вы на самом деле заслуживаете большего, то вы и получите больше. Главное – не бояться идти вперед, хоть путь и может быть опасным.Как я уже неоднократно говорил, вы сами делаете свою жизнь. Стремитесь к своим целям и всегда пытайтесь достичь желаемого.-----------------------------------------------------Автор:Авторские права на статью принадлежат

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