30 миллиардов долларов инвестируют в создание секс-куклы
Учёные собираются потратить 30 миллиардов долларов на создание невероятно реалистичной секс-куклы, которая никогда не будет отказывать своему владельцу. Кроме того, у игрушки будут другие преимущества, которые максимально её приблизят к настоящему человеку.
Так, робот сможет поддерживать разговор. Он будет обладать собственным мировоззрением, пишут «Актуальные новости». Отмечается, что создание такой игрушки выведет секс-индустрию на абсолютно новый уровень.
Сейчас в мире есть лишь одна игрушка, которая обладает искусственным интеллектом и может говорить. Однако между новой куклой и уже существующей будут значительные различия. Например, новый робот будет представлять собой уникальную личность, никогда не откажет, а также сможет обеспечить оральный секс, утверждают учёные. Такие качества помогут полностью заменить реальную женщину. Предполагается, что в продажу она поступит к началу следующего года.