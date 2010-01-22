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30 миллиардов долларов инвестируют в создание секс-куклы

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Старый Сегодня, 08:39
#1
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30 миллиардов долларов инвестируют в создание секс-куклы


Учёные собираются потратить 30 миллиардов долларов на создание невероятно реалистичной секс-куклы, которая никогда не будет отказывать своему владельцу. Кроме того, у игрушки будут другие преимущества, которые максимально её приблизят к настоящему человеку.

Так, робот сможет поддерживать разговор. Он будет обладать собственным мировоззрением, пишут «Актуальные новости». Отмечается, что создание такой игрушки выведет секс-индустрию на абсолютно новый уровень.

Сейчас в мире есть лишь одна игрушка, которая обладает искусственным интеллектом и может говорить. Однако между новой куклой и уже существующей будут значительные различия. Например, новый робот будет представлять собой уникальную личность, никогда не откажет, а также сможет обеспечить оральный секс, утверждают учёные. Такие качества помогут полностью заменить реальную женщину. Предполагается, что в продажу она поступит к началу следующего года.

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Ratatara на форуме  
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Asal (Сегодня)
Старый Сегодня, 08:50
#2
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Re: 30 миллиардов долларов инвестируют в создание секс-куклы
Без адреса предзаказа, не считается!
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Asal на форуме  
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Ratatara (Сегодня)
Старый Сегодня, 08:57
#3
Сдаю Аватар, баннер.
Форекс-блогер
 
Аватар Ratatara
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 9,205
Благодарностей: 6,756
УГ: 22
Записей в FX-блоге: 1234
Подписок: 10
КП: 0.260
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: 30 миллиардов долларов инвестируют в создание секс-куклы
Цитата:
Сообщение от Asal Посмотреть сообщение
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Да погодите заказывать... она ещё не готова.
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Ratatara на форуме  
Старый Сегодня, 08:57
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 167
Благодарностей: 47
УГ: 0
КП: 0.136
Re: 30 миллиардов долларов инвестируют в создание секс-куклы
Цитата:
Сообщение от Ratatara Посмотреть сообщение
Учёные собираются потратить 30 миллиардов долларов
Кто инвестор интересно ? Так то 30млрд $ огромная сумма..
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