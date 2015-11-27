Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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factorial.pro 4% от вклада

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Старый Сегодня, 03:03
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 51
Благодарностей: 19
УГ: 12
КП: 0.000
factorial.pro 4% от вклада
FACTORIAL


Условия: возвращаю рефбэк 4% от вашего депозита в течении 48 часов.
Для получения рефбэка от меня вам необходимо:

1)Зарегаться по моей ссылке factorial.pro/?proid=520000002824 (мой email Dimassi@tut.by, проверяйте!!! если не совпадает почистить куки)

2)Связаться со мной либо в этой теме либо в ВК vk.com/id340158585 оставив заявку где указываем:
- логин в проекте
- сумма вклада
- ваш кошелек
- платежная система (выплачиваю только Perfect money, Advanced Cash, Bitcoin, Payeer)

буду вам очень благодарен если вы отпишитесь в данной теме о получении рефбэка

в случае скама проекта выплаты сразу же приостанавливаются!
__________________
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Dimassi вне форума  
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