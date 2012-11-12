real-hunters.com - Real-Hunters

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Охотники
Старт проекта 24.04.2017
Здесь Вы можете нанять себе охотников, которые будут охотится для Вас и стрелять разную дичь. Чем дороже охотник, тем больше дичи он Вам принесет.
Дичь
Здесь Вы можете собрать всю дичь которую принесли Ваши охотники.
Прибыль
Здесь Вы можете продать всю свою дичь, и получить прибыль в виде игровой валюты СЕРЕБРО. Вырученное с продажи серебро распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 1% на счет для покупок и 99% на вывод.
Курс продажи: 100 кг. дичи = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль.
Бонусы:
При первом пополнении +30% в подарок!
При регистрации Охотник "Чайник" в подарок!
Реферальная программа:
Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком на счет для вывода.
Платежные системы:
PAYEER
Мой вклад: