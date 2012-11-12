Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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real-hunters.com - Real-Hunters

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:12
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,440
Благодарностей: 91
УГ: 6
КП: 0.049
real-hunters.com - Real-Hunters

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 24.04.2017




Об игре:

Охотники
Здесь Вы можете нанять себе охотников, которые будут охотится для Вас и стрелять разную дичь. Чем дороже охотник, тем больше дичи он Вам принесет.


Дичь
Здесь Вы можете собрать всю дичь которую принесли Ваши охотники.

Прибыль
Здесь Вы можете продать всю свою дичь, и получить прибыль в виде игровой валюты СЕРЕБРО. Вырученное с продажи серебро распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 1% на счет для покупок и 99% на вывод.
Курс продажи: 100 кг. дичи = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль.

Бонусы:


При первом пополнении +30% в подарок!
При регистрации Охотник "Чайник" в подарок!



Реферальная программа:

Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком на счет для вывода.


Платежные системы:


PAYEER

Мой вклад:


__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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