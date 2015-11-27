asteroid.ltd 5% от вклада

ASTEROID
Условия
: возвращаю рефбэк 5% от вашего депозита течении 48 часов.
Для получения рефбэка от меня вам необходимо:
1)Зарегаться по моей ссылке https://asteroid.ltd/?ref=ARTBR
(мой логин в проекте ARTBR
, проверяйте!!! если не совпадает почистить куки)
2)Связаться со мной либо в этой теме либо в ВК vk.com/id340158585
оставив заявку где указываем:
- логин в проекте
- сумма вклада
- ваш кошелек
- платежная система
(выплачиваю только
Perfect money, Advanced Cash, Bitcoin, Payeer)
буду вам очень благодарен если вы отпишитесь в данной теме о получении рефбэка
в случае скама проекта выплаты сразу же приостанавливаются!