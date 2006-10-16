Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,593 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Автоматическое разгадывание капч Re Capcha - лохотрон!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Черный список мошенников в интернете. В народе "кидалы", "крысы", "аферисты". Черный список пользователей
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:05
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 50
Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 18,392
Благодарностей: 4,522
УГ: 4
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Автоматическое разгадывание капч Re Capcha - лохотрон!
Очередной "Автоматический сервис" на этот раз по разгадыванию капч под названием Re Capcha расположен на сайте incaptcha.pro

После формальной регистрации вам будут доступны 2000 капч, после разгадывания которых (Распознано капч 1892, Не распознано капч 108) у вас на балансе будет 94.60$ (5108 руб)

Вывести эти деньги невозможно:
Цитата:
Текущий тарифный план: Бесплатный
На данном тарифном плане вывод средств недоступен!
На выбор предлагается 3 тарифных плана стоимостью 275, 375 и 500 рублей.

Но какой бы тарифный план вы не оплатили - вам придется заплатить мошеннику еще 260, 185 и 271 рублей, но заработанных денег вы в любом случае не получите!

Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!

Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Infolist на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
claimers.io - разгадывание капчи без тайминга за биткоины Sovetnik24 Заработок Криптовалют 1 29.04.2017 12:57
Ручное и автоматическое тестирование проектов Petr1988 Другая работа/сервис 1 26.04.2017 17:45
Автоматическое определение стратегии инвестирования sanch82 Инвестирование для начинающих 16 03.09.2012 13:50
автоматическое наполнение сайта Zlat74 Сайтостроение: общий форум 1 29.01.2011 19:37
1$ за 250 капч (картинок) rcc0023 Разовые действия 6 09.12.2008 22:31

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Анна Чернобай
Похищенные в депозитарии Газпромбанка 30 млн рублей обнаружены и изъяты
От Анна Чернобай в разделе «Банковский форум»
Аватар INVEST01
Для бизнеса Андроид или Эпл?
От INVEST01 в разделе «Курилка»
Аватара нет
Стартап IrisVR привлек $8 млн для использования VR в архитектуре и дизайне
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар VelgerMonitor
Callisto-Invest - callisto-invest.com
От VelgerMonitor в разделе «HYIP от 61% в месяц»
Аватар mysilver
Как заработать на Forex партнерских программах?
От mysilver в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар LSasha
Кнопка +1: теперь и в медийных объявлениях AdSense
От LSasha в разделе «Google Adsense/Adwords»
.     
Пользователей
409,593
Тем
467,398
Сообщений
11,543,045

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube