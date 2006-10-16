Автоматическое разгадывание капч Re Capcha - лохотрон!

Очередной "Автоматический сервис" на этот раз по разгадыванию капч под названием Re Capcha
расположен на сайте incaptcha.pro
После формальной регистрации вам будут доступны 2000 капч, после разгадывания которых (Распознано капч 1892, Не распознано капч 108) у вас на балансе будет 94.60$ (5108 руб)
Вывести эти деньги невозможно:
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Текущий тарифный план: Бесплатный
На данном тарифном плане вывод средств недоступен!
На выбор предлагается 3 тарифных плана стоимостью 275, 375 и 500 рублей.
Но какой бы тарифный план вы не оплатили - вам придется заплатить мошеннику еще 260, 185 и 271 рублей
, но заработанных денег вы в любом случае не получите!
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!