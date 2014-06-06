Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством). При поддержке

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 01:29 Сегодня, 01:29 Сегодня, 00:58 #1 Invention Специалист

Пол: Мужской Адрес: Планета Земля Инвестирую в: HYIP Регистрация: 29.09.2016 Сообщений: 2,540 Благодарностей: 258 УГ: 6 КП: 0.070 old-miller.com - старая мельница Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.

Старт проекта 01,05,2017



Регистрация



Цитата: Дорогие друзья!



Мы готовы запустить новый долгосрочный проект - Старая мельница. Официальная дата старта будет 1 Мая. Желаем Вам больших заработков и чудесного весеннего настроения! Регистрируйтесь и зарабатывайте. Приятной игры.



С Уважением, администрация. Дорогие друзья! Перед тем как начинать играть пожалуйста внимательно прочитайте эту страничку.



Итак. Старая мельница - среднедоходная, экономическая браузерная игра с выводом денег.



1. Общая информация

Цитата: - в игре имеется один монетный счет для внесения средств в игру.

- никаких бонусов при пополнении в игре не будет, мы против раздувания денежных пузырей.

- никаких баллов в игре не предвидится. Возможен рестарт при выводе 90% вложенных средств.

- у нас 2 уровня рефералов, и процент зависит от их активности (см. на страничке про рефералов).

- при регистрации Вы получаете мельницу, и зерно на 5 суток работы.

- вывод доступен каждые три часа при наличии любых двух мельниц.

- приглашем всех, желающих видеть стабильный и продолжительный игровой процесс. 2. Как играть.

Цитата: - откройте кошелек в системе Payeer, мы работаем только с ней.

- пополните его внутренними средствами системы, либо через обменники.

- пополните игровой счет для покупок, возьмите в аренду мельницу и купите зерно.

- загрузите все имеющиеся мельницы зерном.

- предполагается, что мельницы должны загружаться на 5 календарных суток.

- забирайте намолотую муку в любое время, не чаще чем раз в 10 минут.

- после отработки цикла проведите техническое обслуживание мельниц.

- стоимость обслуживания составляет 1% от стоимости всех мельниц.

- переодически продавайте муку, т.е выводите заработок на кошелек. 3. О проекте в цифрах.

Цитата: - 450 кг. зерна = 1 монета. (возможны колебания, но не менее 400 кг. за 1 монету)

- 100 кг. муки = 1 монета.

- 100 монет = 1 рубль.

- из 1 кг. зерна получается 1 кг. муки.

- при продаже муки 50% поступает на кошелек Payeer, а 50% на монетный счет в игре.

- муку можно продавать партиями от 20 тонн до 6 килотонн за раз.

- каждая мельница арендуется на определенное количество циклов работы.

- у каждой мельницы своя производительность. см. таблицу.



4. Важные дополнения

Цитата: - работа проекта предполагает конечный срок аренды мельниц, тем самым лишает старых игроков

возможности бесконечно опустошать резерв без новых вливаний и таким образом вкладывать можно

необязательно в первые месяцы проекта, но и в любое время.



- если Вы играете без рефералов, то для получения чистой прибыли игроку обязательно нужно на

заработанные средства арендовать новые мельницы, без этого выйти в профит невозможно. Срок аренды

кончится и вложения не окупятся, сумма останется на игровом счете. 5. Вопросы и ответы.

Цитата: Мы не стали писать банальные фразы на вопросы типа "Сколько я могу заработать?" и т.д. Кому интересно

знать, зайдите в любую игру где есть FAQ и посмотрите. Всё слизано друг у друга и неправда все это.

Но есть несколько вопросов на которые можно и написать.

НАПРИМЕР:

"Хотел вложить в ваш проект, но меня смущает отсутствие защищенного протокола HTTPS, Вы же с деньгами

работаете, да и к тому же доверие в сети вас не интересует получается?"

ОТВЕТ:

"О каком доверии может идти речь. Вы в пирамиде. Тут все от организаторов зависит.

Наличии протокола чаще дает обратный эффект по принципу: втерся в доверие, набрал, слинял."

ВОПРОС:

"Как мне обезопасить акаунт от взлома?"

ОТВЕТ:

" Взлом Вашего аккаунта ничего не дает мошеннику. Ну если только на Ваш кошелек вывести попробует.

Вы фиксируете кошелек один раз и менять можно только через нас с почты участника." ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Цитата: У нас два уровня рефералов, причем процент, который Вы получите, при пополнении приглашенного Вами участника, зависит от общей суммы пополнений всех Ваших рефералов за последние 30 суток. Реферальное вознаграждение Вы получаете на отдельный бонусный счет - т.е сразу на вывод.



1. Рефералами пополненно за 30 дней < 3333 рублей. 1-уровень 8% 2-уровень 2%

2. Рефералами пополненно за 30 дней > 3333 рублей. 1-уровень 10% 2-уровень 3%

3. Рефералами пополненно за 30 дней > 6666 рублей. 1-уровень 12% 2-уровень 4%

4. Рефералами пополненно за 30 дней > 9999 рублей. 1-уровень 14% 2-уровень 5% Всем кто зарегистрируется по моей рефссылке возвращаю рефбек 50%. http://old-miller.com/?i=106



Мой вклад.

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