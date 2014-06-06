Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,593 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

old-miller.com - старая мельница

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
При поддержке
Zooo Proprietary Limited
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:58
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 2,540
Благодарностей: 258
УГ: 6
КП: 0.070
old-miller.com - старая мельница
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 01,05,2017


Регистрация


Цитата:
Дорогие друзья!

Мы готовы запустить новый долгосрочный проект - Старая мельница. Официальная дата старта будет 1 Мая. Желаем Вам больших заработков и чудесного весеннего настроения! Регистрируйтесь и зарабатывайте. Приятной игры.

С Уважением, администрация.
Дорогие друзья! Перед тем как начинать играть пожалуйста внимательно прочитайте эту страничку.

Итак. Старая мельница - среднедоходная, экономическая браузерная игра с выводом денег.

1. Общая информация
Цитата:
- в игре имеется один монетный счет для внесения средств в игру.
- никаких бонусов при пополнении в игре не будет, мы против раздувания денежных пузырей.
- никаких баллов в игре не предвидится. Возможен рестарт при выводе 90% вложенных средств.
- у нас 2 уровня рефералов, и процент зависит от их активности (см. на страничке про рефералов).
- при регистрации Вы получаете мельницу, и зерно на 5 суток работы.
- вывод доступен каждые три часа при наличии любых двух мельниц.
- приглашем всех, желающих видеть стабильный и продолжительный игровой процесс.
2. Как играть.
Цитата:
- откройте кошелек в системе Payeer, мы работаем только с ней.
- пополните его внутренними средствами системы, либо через обменники.
- пополните игровой счет для покупок, возьмите в аренду мельницу и купите зерно.
- загрузите все имеющиеся мельницы зерном.
- предполагается, что мельницы должны загружаться на 5 календарных суток.
- забирайте намолотую муку в любое время, не чаще чем раз в 10 минут.
- после отработки цикла проведите техническое обслуживание мельниц.
- стоимость обслуживания составляет 1% от стоимости всех мельниц.
- переодически продавайте муку, т.е выводите заработок на кошелек.
3. О проекте в цифрах.
Цитата:
- 450 кг. зерна = 1 монета. (возможны колебания, но не менее 400 кг. за 1 монету)
- 100 кг. муки = 1 монета.
- 100 монет = 1 рубль.
- из 1 кг. зерна получается 1 кг. муки.
- при продаже муки 50% поступает на кошелек Payeer, а 50% на монетный счет в игре.
- муку можно продавать партиями от 20 тонн до 6 килотонн за раз.
- каждая мельница арендуется на определенное количество циклов работы.
- у каждой мельницы своя производительность. см. таблицу.


4. Важные дополнения
Цитата:
- работа проекта предполагает конечный срок аренды мельниц, тем самым лишает старых игроков
возможности бесконечно опустошать резерв без новых вливаний и таким образом вкладывать можно
необязательно в первые месяцы проекта, но и в любое время.

- если Вы играете без рефералов, то для получения чистой прибыли игроку обязательно нужно на
заработанные средства арендовать новые мельницы, без этого выйти в профит невозможно. Срок аренды
кончится и вложения не окупятся, сумма останется на игровом счете.
5. Вопросы и ответы.
Цитата:
Мы не стали писать банальные фразы на вопросы типа "Сколько я могу заработать?" и т.д. Кому интересно
знать, зайдите в любую игру где есть FAQ и посмотрите. Всё слизано друг у друга и неправда все это.
Но есть несколько вопросов на которые можно и написать.
НАПРИМЕР:
"Хотел вложить в ваш проект, но меня смущает отсутствие защищенного протокола HTTPS, Вы же с деньгами
работаете, да и к тому же доверие в сети вас не интересует получается?"
ОТВЕТ:
"О каком доверии может идти речь. Вы в пирамиде. Тут все от организаторов зависит.
Наличии протокола чаще дает обратный эффект по принципу: втерся в доверие, набрал, слинял."
ВОПРОС:
"Как мне обезопасить акаунт от взлома?"
ОТВЕТ:
" Взлом Вашего аккаунта ничего не дает мошеннику. Ну если только на Ваш кошелек вывести попробует.
Вы фиксируете кошелек один раз и менять можно только через нас с почты участника."
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Цитата:
У нас два уровня рефералов, причем процент, который Вы получите, при пополнении приглашенного Вами участника, зависит от общей суммы пополнений всех Ваших рефералов за последние 30 суток. Реферальное вознаграждение Вы получаете на отдельный бонусный счет - т.е сразу на вывод.

1. Рефералами пополненно за 30 дней < 3333 рублей. 1-уровень 8% 2-уровень 2%
2. Рефералами пополненно за 30 дней > 3333 рублей. 1-уровень 10% 2-уровень 3%
3. Рефералами пополненно за 30 дней > 6666 рублей. 1-уровень 12% 2-уровень 4%
4. Рефералами пополненно за 30 дней > 9999 рублей. 1-уровень 14% 2-уровень 5%
Всем кто зарегистрируется по моей рефссылке возвращаю рефбек 50%. http://old-miller.com/?i=106

Мой вклад.
Invention на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Miller-Assets - miller-assets.com DaTre Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 15 06.06.2014 14:45

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kafetulll
Кумыса - новые антикризисные меры MMCIS
От kafetulll в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватар ANDREY AKOVCHIK
Создаю сайт, подскажите какая тематика прибыльная?
От ANDREY AKOVCHIK в разделе «Вопросы по маркетингу от новичков»
Аватар Denver10
Samsung запустит часы с функцией платежей
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар vadimvx
Verifield - верну до 100% реферальских
От vadimvx в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Прибыльные прогнозы и анализ рынка Форекс
От Seregaforex в разделе «Аналитика от частных трейдеров»
Аватар MegoBet
ns-zabota.com - Сообщество Забота - рефбек 100% с каждого Вашего вклада!
От MegoBet в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
409,593
Тем
467,398
Сообщений
11,543,045

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube