OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,623 Благодарностей: 825 УГ: 20 КП: 0.158 подарки

ЦБ РФ перестал публиковать на своём сайте полные балансы российских банков





В банковской системе РФ на неделе произошло удивительное для любой современной страны событие: Банк России отказался от публикации на своем сайте информации о балансах наших банков в полном объеме.



Теперь ЦБ РФ будет публиковать усеченную версию балансов российский банков. В этом же тренде ЦБ РФ убрал со своего сайта полные балансы банков РФ начиная с 1 октября 2015 г. Возникает законный вопрос: - а с какой целью руководство ЦБ РФ пошло на столь неординарный шаг?



Собственно здесь может быть сразу несколько преследуемых целей. Во-первых, ЦБ РФ хочет скрыть проблемы разворования сейчас активов коммерческих банков, где у нас обычно этим занимается топ-менеджмент самих банков. Проблема уже достигла огромных масштабов и это совсем не на руку ЦБ. Так мол давайте теперь закроем эту сторону от общественности и банковских аналитиков и жить станет легче - нас боле не будут упрекать, что мы де как "проспали" как в очередной раз "обнесли" тот или иной наш банк.



Во-вторых, закрытие еще большего числа мелких и средних банков. Зачем следить и контролировать сразу несколько сотен банков, когда можно существенно уменьшит их число - так же ведь проще.



В-третьих, коррупционная составляющая. Представители ЦБ могут продавать полные версии балансов наших банков через третьи структуры и тем самым получать свой дополнительный барыш. То есть вполне можно допустить и этот вариант.



И чем всё это может грозить многим из нас как обычным гражданам России? Ну к примеру, клиентам мелких и средних банков, которые являются юридическими лицами теперь будет сложнее подписывать договора с большими компаниями, ведь скажем руководство такой крупной компании, не имея теперь перед глазами (в открытом доступе на сайте того же ЦБ РФ) полный баланс вашего банка, в котором вы обслуживаетесь скорее всего нехотя станет их подписывать или просто вообще ничего не подпишет с вами - так спокойнее, не правда ли? Зачем им такой непонятный риск, когда они про ваш банк ничего теперь толком не будут знать.



А еще независимые эксперты, которых часто просят дать оценку тому или иному контрагенту - теперь с большим трудом смогут выполнить эту задачу, раз балансы банков будут представлены в сильно усеченном виде. Да и поручится на такую проделанную ими работу на 100%, они теперь не смогут, ведь полная информация по нашим банкам теперь на сайте ЦБ отсутствует. Получать такую информацию им теперь придётся каким-либо третьим путём. Кому от этого станет лучше - непонятно.



Другими словами - это как: ехали, ехали, вдруг внезапно остановились и поплелись назад. Сокрытие информации в данном случае на пользу только одной стороне - ЦБ РФ, да и то временно. Пока не наступит банковский кризис. А это решение только лишь его приблизило. Просто в Центральном банке отказываются это понимать.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59064c74c6595 В банковской системе РФ на неделе произошло удивительное для любой современной страны событие: Банк России отказался от публикации на своем сайте информации о балансах наших банков в полном объеме.Теперь ЦБ РФ будет публиковать усеченную версию балансов российский банков. В этом же тренде ЦБ РФ убрал со своего сайта полные балансы банков РФ начиная с 1 октября 2015 г. Возникает законный вопрос: - а с какой целью руководство ЦБ РФ пошло на столь неординарный шаг?Собственно здесь может быть сразу несколько преследуемых целей. Во-первых, ЦБ РФ хочет скрыть проблемы разворования сейчас активов коммерческих банков, где у нас обычно этим занимается топ-менеджмент самих банков. Проблема уже достигла огромных масштабов и это совсем не на руку ЦБ. Так мол давайте теперь закроем эту сторону от общественности и банковских аналитиков и жить станет легче - нас боле не будут упрекать, что мы де как "проспали" как в очередной раз "обнесли" тот или иной наш банк.Во-вторых, закрытие еще большего числа мелких и средних банков. Зачем следить и контролировать сразу несколько сотен банков, когда можно существенно уменьшит их число - так же ведь проще.В-третьих, коррупционная составляющая. Представители ЦБ могут продавать полные версии балансов наших банков через третьи структуры и тем самым получать свой дополнительный барыш. То есть вполне можно допустить и этот вариант.И чем всё это может грозить многим из нас как обычным гражданам России? Ну к примеру, клиентам мелких и средних банков, которые являются юридическими лицами теперь будет сложнее подписывать договора с большими компаниями, ведь скажем руководство такой крупной компании, не имея теперь перед глазами (в открытом доступе на сайте того же ЦБ РФ) полный баланс вашего банка, в котором вы обслуживаетесь скорее всего нехотя станет их подписывать или просто вообще ничего не подпишет с вами - так спокойнее, не правда ли? Зачем им такой непонятный риск, когда они про ваш банк ничего теперь толком не будут знать.А еще независимые эксперты, которых часто просят дать оценку тому или иному контрагенту - теперь с большим трудом смогут выполнить эту задачу, раз балансы банков будут представлены в сильно усеченном виде. Да и поручится на такую проделанную ими работу на 100%, они теперь не смогут, ведь полная информация по нашим банкам теперь на сайте ЦБ отсутствует. Получать такую информацию им теперь придётся каким-либо третьим путём. Кому от этого станет лучше - непонятно.Другими словами - это как: ехали, ехали, вдруг внезапно остановились и поплелись назад. Сокрытие информации в данном случае на пользу только одной стороне - ЦБ РФ, да и то временно. Пока не наступит банковский кризис. А это решение только лишь его приблизило. Просто в Центральном банке отказываются это понимать.Специально для mmgp.ru

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