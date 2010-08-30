ЦБ РФ перестал публиковать на своём сайте полные балансы российских банков

В банковской системе РФ на неделе произошло удивительное для любой современной страны событие: Банк России отказался от публикации на своем сайте информации о балансах наших банков в полном объеме.
Теперь ЦБ РФ будет публиковать усеченную версию балансов российский банков. В этом же тренде ЦБ РФ убрал со своего сайта полные балансы банков РФ начиная с 1 октября 2015 г. Возникает законный вопрос: - а с какой целью руководство ЦБ РФ пошло на столь неординарный шаг?
Собственно здесь может быть сразу несколько преследуемых целей. Во-первых, ЦБ РФ хочет скрыть проблемы разворования сейчас активов коммерческих банков, где у нас обычно этим занимается топ-менеджмент самих банков. Проблема уже достигла огромных масштабов и это совсем не на руку ЦБ. Так мол давайте теперь закроем эту сторону от общественности и банковских аналитиков и жить станет легче - нас боле не будут упрекать, что мы де как "проспали" как в очередной раз "обнесли" тот или иной наш банк.
Во-вторых, закрытие еще большего числа мелких и средних банков. Зачем следить и контролировать сразу несколько сотен банков, когда можно существенно уменьшит их число - так же ведь проще.
В-третьих, коррупционная составляющая. Представители ЦБ могут продавать полные версии балансов наших банков через третьи структуры и тем самым получать свой дополнительный барыш. То есть вполне можно допустить и этот вариант.
И чем всё это может грозить многим из нас как обычным гражданам России? Ну к примеру, клиентам мелких и средних банков, которые являются юридическими лицами теперь будет сложнее подписывать договора с большими компаниями, ведь скажем руководство такой крупной компании, не имея теперь перед глазами (в открытом доступе на сайте того же ЦБ РФ) полный баланс вашего банка, в котором вы обслуживаетесь скорее всего нехотя станет их подписывать или просто вообще ничего не подпишет с вами - так спокойнее, не правда ли? Зачем им такой непонятный риск, когда они про ваш банк ничего теперь толком не будут знать.
А еще независимые эксперты, которых часто просят дать оценку тому или иному контрагенту - теперь с большим трудом смогут выполнить эту задачу, раз балансы банков будут представлены в сильно усеченном виде. Да и поручится на такую проделанную ими работу на 100%, они теперь не смогут, ведь полная информация по нашим банкам теперь на сайте ЦБ отсутствует. Получать такую информацию им теперь придётся каким-либо третьим путём. Кому от этого станет лучше - непонятно.
Другими словами - это как: ехали, ехали, вдруг внезапно остановились и поплелись назад. Сокрытие информации в данном случае на пользу только одной стороне - ЦБ РФ, да и то временно. Пока не наступит банковский кризис. А это решение только лишь его приблизило. Просто в Центральном банке отказываются это понимать.
Специально для mmgp.ru
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