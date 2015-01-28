Индия нарастила экспорт бриллиантов до 1,87 миллиарда долларов

Индия поставила на экспорт на 2 % бриллиантов больше, чем в прошлом году
Экспортируемые бриллианты превысили прошлогодние показатели за март на 2 процента. Доходность от экспорта выросла до 1 миллиарда 867 миллионов долларов. Такими данными поделился Комитет экспорта драг. камней Индии. Однако по сравнению с феврале, в марте прирост экспорта зафиксирован на 23 процентах.
Если представить экспорт бриллиантов в физическом русле, то месячные показатели составили более 3 миллионов карат. Однако строит отметить, что в каратах, показатель куда меньше этого же месяца прошлого года и составил падение на 13 процентов.
Если учесть статистику только искусственных (синтетических) бриллиантов, то за март Индия получила почти 10 миллионов долларов. Февраль выдался куда более доходным, и Индия получила за экспорт 22,1 миллион.
Интересный факт, что Индия скупает больше всех алмазы, а вот продает больше всех бриллианты.
Искусственных алмазов за март Индия купила на 18 миллионов долларов. А сырья (алмазных пород) было куплено на более чем полтора миллиарда долларов. В физическом измерении это 16 с половиной миллионов карат.
Для Индии производство бриллиантов является неотъемлемой частью экономики страны, по этому производство и экспорт бриллиантов стоит на широкую ногу. И как видно из цифр, приносит неплохие доходы, в казну страны в частности
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Специально для mmgp.ru