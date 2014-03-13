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ПАММ-счет dodox: 152247 (Alfa-Forex)

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Старый Вчера, 23:44
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 17
Благодарностей: 3
УГ: 0
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ПАММ-счет dodox: 152247 (Alfa-Forex)
1) название ПАММ-счета: ПАММ-счет dodox (Alfa-Forex) https://my.alfaforex.com/public/pamm...rtner_id=65181 ;

2) дата создания ПАММ-счета: 20.04.2017г.;

3) валюта ПАММ-счета: USD;

4) краткая информация об управляющем : Евгений, 1986 г.р., опыт торговли на рынке форекс 10 лет;

5) начальный капитал управляющего: 100$;

6) оферта ПАММ-счета: 40% прибыли управляющему, минимальная сумма инвестиций 100$, минимальный вывод 10$, штрафы отсутствуют, торговый интервал 1 период ;

7) описание стратегии, которая используется на ПАММ счете: работа ведется по собственным алгоритмам торговли, от зон сопротивления и поддержки;

8) описание мани-менеджмента: на начальном этапе, 1 месяц, работа будет вестись достойным лотом, для разгона счета, после перейду на умеренный, 3 месяца, торгую внутри дня, всегда ставлю стопы;

9) контактная информация управляющего: в данной ветке.


10) Цель - 1) Спокойная, без убыточная торговля, строго по алгоритмам.
_________2) Стабильная прибыль моим партнерам.
_________3) на 01.01.2018 год, общий капитал счета 1 млн. $
__________________
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dodox на форуме  
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