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Сбор криптовалют с кранов на сайте btc-moneylevel - лохотрон!
Сбор криптовалют bitcoin, litecoin, dogecoin с кранов на сайте btc-moneylevel.ru - это очередной лохотрон!
Почему?
1. Нет никакой регистрации - вы сразу оказываетесь в "личном кабинете"
2. Сразу произойдет проверка вашего компьютера для сбора криптовалют с бесплатных кранов. И любой, даже самый древний, пройдет эту проверку!
3. Если нажать кнопку "Начать сбор", то через несколько секунд на вашем балансе окажется 140,93 евро. (сумма у всех одинаковая)
btc-moneylevel.ru/mining.html
4. Собранные деньги предложат вывести, но способ вообще можно не указывать, а просто нажать кнопку "Вывести средства!" Результат будет одинаков!
btc-moneylevel.ru/rekv.html
5. Для завершения перевода нужно будет выбрать ячейку в пуле:
btc-moneylevel.ru/pay.html
а свободной окажется только ячейка №4:
btc-moneylevel.ru/pul.html
6. После этого начинается первый этап развода - нужно оплатить ячейку в пуле. Стоимость 88 рублей.
btc-moneylevel.ru/paypul.html
Если вышеперечисленные пункты вас не убедят, что перед вами лохотрон и вы заплатите 88 рублей - будьте готовы ко второму платежу на сумму 540 рублей
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!