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Какой рекорд побил биткоин?

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Старый Сегодня, 22:58
#1
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Какой рекорд побил биткоин?
27 апреля курс биткоина показал рекордный максимум, поднявшись до 1 331 долларов. Это означает увеличение с закрытия прошлой торговой сессии на 2,7%. В целом же с начала текущего года подорожание криптовалюты составило более чем 30%. Этому не помешало даже ужесточение валютного контроля в Китае, которое привело к снижению объема операций с биткоином.


По информации Coin Market Cap, 24 апреля общая капитализации рынка криптовалют превысила 30 миллиардов долларов, а на следующий день выросла до 30,72 миллиардов долларов. Отметим, что в группу криптовалют помимо биткоина входят Ethereum, Ripple и Dash. Капитализация самого биткоина достигает 20 миллиардов долларов.

Ранее руководитель управления центра финансовых технологий Банка России Максим Григорьев заявил, что регулятор считает легализацию оборота криптовалют в стране с 2018 года преждевременной. Пока Центробанку, Минфину и Росфинмониторингу не удалось согласовать свои позиции по этому вопросу. Напомним, что ранее заместитель финансового ведомства Алексей Моисеев сообщил, что уже в 2018 году биткоину может быть присвоен официальный статус финансового продукта.
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Последний раз редактировалось Анна Чернобай; Сегодня в 23:07.
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