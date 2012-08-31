Какой рекорд побил биткоин?

27 апреля курс биткоина показал рекордный максимум, поднявшись до 1 331 долларов. Это означает увеличение с закрытия прошлой торговой сессии на 2,7%. В целом же с начала текущего года подорожание криптовалюты составило более чем 30%. Этому не помешало даже ужесточение валютного контроля в Китае, которое привело к снижению объема операций с биткоином.
По информации Coin Market Cap, 24 апреля общая капитализации рынка криптовалют превысила 30 миллиардов долларов, а на следующий день выросла до 30,72 миллиардов долларов. Отметим, что в группу криптовалют помимо биткоина входят Ethereum, Ripple и Dash. Капитализация самого биткоина достигает 20 миллиардов долларов.
Ранее руководитель управления центра финансовых технологий Банка России Максим Григорьев заявил, что регулятор считает легализацию оборота криптовалют в стране с 2018 года преждевременной. Пока Центробанку, Минфину и Росфинмониторингу не удалось согласовать свои позиции по этому вопросу. Напомним, что ранее заместитель финансового ведомства Алексей Моисеев сообщил, что уже в 2018 году биткоину может быть присвоен официальный статус финансового продукта.