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Нефтяники хотят избавиться от акциза на бензин

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Нефтяники хотят избавиться от акциза на бензин


28 августа президент США Трамп подписал указ о разрешении добычи нефти в континентальном шельфе США. Цель данного указа снизить энергозависимость США от зарубежных поставок и сделать цены на бензин еще более доступными для граждан. Низкие цены на бензин - это прежде всего развитие американского автопрома, славящегося своими мощными машинами и большим потреблением топлива. Но даже не это самое главное. Вся территория США пронизана дорогами, дешевый бензин - это экономия на транспортных расходах, а следовательно более дешевый для покупателя товар, что в свою очередь увеличит покупательную способность населения, а следовательно приведет к росту экономики. Низкие цены на бензин - это строительство новых дорог, развитие придорожной инфраструктуры, удешевление строительства и развитие промышленности. Предприниматель Трамп это прекрасно понимает. Ведь именно при его правлении впервые цены на бензин в США, стали ниже чем цены на бензин в России. И это при том, что большую часть нефти Америка вынуждена покупать из-за рубежа, а Россия является второй по объемам экспорта нефти.
Так почему же в России цена на нефть дороже, чем в США. Дело в том, что в США акцизы составляют 20% цены на нефть, а в России - 60%.

Доля топливных акцизов в бюджете США составляет не более 3%, а в бюджете России более 40%. Бюджету России катастрофически не хватает денег. Из-за понижения цен на нефть Правительство России было вынуждено снизить экспортные пошлины, а следовательно и поступления в бюджет страны. Чтобы компенсировать огромные убытки, понесенные дешевеющей нефтью и снижением экспортных пошлин было принято решение повысить внутренние акцизы, а с ними соответственно повысилась цена на бензин, которая постоянно, несмотря на дешевеющую нефть растет. Так только с 1 апреля 2016 года внепланово благодаря акцизной составляющей цена на нефть с тонны повысилась на 2600 рублей (с 7530 рублей до 10130 рублей за тонну).
Нефтеперерабатывающие заводы стонут под гнетом непомерных налогов (акцизов). Ведь руководство заводов понимает, что очередное повышение цен на нефть может вызвать народный гнев, поэтому стараются держать цены до последнего.
Нефтеперерабатывающие заводы выступили с предложением переложить уплату акцизов с нефтеперерабатывающих заводов непосредственно на автозаправочные станции. Свое предложение они обосновывают тем, что акцизы растут, цены на нефть растут, покупательская способность населения резко падает, люди не в состоянии покупать много бензина, а налоги надо платить здесь и сейчас. Получается ситуация, что нефтеперерабатывающие заводы "кредитуют" бюджет. Акцизы платят сейчас, а когда они продадут бензин еще не понятно, так как спрос постоянно падает. У людей просто нет денег. Нефтеперерабатывающие заводы считают более справедливым платить акцизы автозаправочным станциям по мере реализации бензина.

С данной позицией нефтеперерабатывающих заводов категорически не согласно Правительство РФ. Ведь при подобной ситуации собираемость акцизов резко упадет, ведь 30 нефтеперерабатывающих заводов контролировать намного легче, чем 15 - 20 тысяч заправок по всей стране. В бюджете и так не хватает средств и Правительство озабочено тем, как увеличить собираемость налогов, а не уменьшить ее.

Специально для mmgp.ru

Статья подготовлена по материалам
https://finance.rambler.ru/news/2017.../?updated=text

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59063223a3675
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 22:59.
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