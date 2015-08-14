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Стартап-компания Gett хочет получить дополнительно 700 млн долларов инвестиций

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Стартап-компания Gett хочет получить дополнительно 700 млн долларов инвестиций


Gett хочет довести капитал своей компании до 2 миллиардов долларов

Известный стартап Gett планирует повысить свою стоимость до 2 миллиардов долларов, однако для этого потребуется еще 700 миллионов инвестиций. Представители компании планируют получить недостающую сумму на очередном раунде сбора финансов для проекта.

Из анонимных источников журналистов Bloomberg стало известно, что для привлечения инвестиций ведутся переговоры с Уэльской банковской компанией Wells Fargo и крупнейшим швейцарским конгломератом Credit Suisse. Если переговоры завершаться удачно, то новый этап сбора инвестиций может повысить суммарный капитал Gett до сумму более 2 миллиардов долларов.

Gett активно развивается и быстро растет, что стоит только привлечение в прошлом году 100 миллионов долларов от Сбербанка. Так же в качестве инвестора выступает известный автомобильный производитель немецкого бренда Volkswagen. Эта немецкая компания тесно работает со стартапом и является стратегически важным партнером.

Gett не просто функционирует, а является лидером в своей отрасли в более чем 100 крупных городах мира. Клиентская база компании Gett уже превысила 6 тысяч компаний. А в этом месяца стартап-компания поглотила компанию конкурента из Израиля Juno. Сделка обошлась в 200 миллионов долларов США. По мнению авторитетного журнала Форбс , стартап Gett является одним из самых быстрорастущих проектов мира.

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Метки
инвестиции, стартап
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