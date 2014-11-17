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YourWelcome привлек £1M, чтобы обеспечить владельцев жилья планшетами для гостей

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YourWelcome привлек £1M, чтобы обеспечить владельцев жилья планшетами для гостей

YourWelcome, расположенная в Лондоне (Великобритания) компания, предоставляющая планшеты для владельцев жилья, сдающих его на сезон, или на основе краткосрочной аренды, получила 1 миллион фунтов стерлингов инвестиций в посевном раунде финансирования. Раунд, который предварительно оценивался компанией YourWelcome в 5 миллионов фунтов стерлингов, возглавила Flux Group при участии Симона Эмени, Джеймса Девитта и других бизнес-ангелов.

Компания, которая уже привлекла в общей сложности около 1,4 миллиона фунтов стерлингов, намерена использовать полученные средства для международной экспансии в США, Европе и Азии.


Под руководством Генри Беннета (генеральный директор и соучредитель) и Пола Лорама (главный операционный директор и соучредитель), YourWelcome предоставляет участникам онлайн-площадки AirBnB 8-дюймовые планшеты с предустановленным пользовательским программным обеспечением, которое содержит все необходимые для гостей моменты. Хозяева, арендующие устройства, имеют возможность:

- добавлять приветственное видео, созданное на основе опыта прошлых клиентов, и любые учебные видеоматериалы, необходимые для получения какой-либо важной информации;

- предлагать и организовывать какие-либо мероприятия, связанные с местными праздниками, достопримечательностями, рекомендовать рестораны, что позволит увеличить продолжительность времени, на которое останутся гости;

- оставлять устройство на подставке или на настенном креплении для гостей на все время их пребывания в гостинице.


По прибытии гости могут ознакомиться с местом своего проживания, а также местными особенностями, интересными местами и другой полезной информацией. Компания предоставляет полную замену для поврежденных устройств и неограниченную клиентскую поддержку.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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