Почему нельзя отменить биткоин-транзакцию и подделать сатоши?

Приветствую вас, мои дорогие читатели!
Поклонники криптовалютных монет лично не один раз убедились в том, насколько неудобно отсутствие отмены транзакции биткоин
. Оно-то понятно, система биткоин
не оснащена центральным управлением для фиксирования всех денежных переводов. И хотя информация об отправленных суммах электронных денег все же отмечается сервисом ежесекундно, «полноценными узлами» она почему-то не воспринимается. Именно этот нюанс и позволяет всем зарегистрированным пользователям системы без верификации обмениваться оговоренным количеством монет без контроля третьими лицами.
Проверить транзакцию биткоин
относительно ее обработки еще можно, но вот об отмене не может быть и речи. Дело в том, что здесь кроется важная особенность, отличающая систему биткоин
от обычных электронных переводов привычных нам ЭПС. В момент оформления транзакции биткоин
самой отправки, как таковой, не происходит. Сервис просто перезаписывает новые цифры на кошельках отправителя и получателя. Причем у отправителя ровно на столько баланс сатошей уменьшится, на сколько у отправителя увеличится. Именно этот момент и отображается в публичном реестре. А так как миллионы пользователей в ту же самую минуту могут по договоренности передать идентичные суммы криптовалют, то определить настоящего отправителя даже публичная база не в состоянии помочь.
Только это не обозначает, что можно многократно рассчитываться одной и той же суммой сатошей. Система биткоин
тщательно следит за тем, чтобы общее количество оформленных транзакций 100% соответствовало сумме пополнения кошелька. В том случае, когда пользователь несознательно или умышленно оформляет лишний перевод, когда на кошельке уже должен быть нулевой баланс, то он перейдет в категорию неподтвержденной транзакции биткоин
. Такой функционал полностью исключает возможность дописывания себе лишнего количество сатошей. Поэтому подделка биткоинов не возможна по той простой причине, что систематически сервис сверяет число выпущенных сатошей с общим объемом денежного капитала, находящегося в системе биткоин
. При этом суммируется и фиксируется исключительно криптовалютный оборот, тогда как те же самые ники зарегистрированных клиентов ни в одном отчетном реестре не упоминаются. Правда ведется учет действующих адресов кошельков. Но их каждый пользователь имеет право создавать в неограниченном количестве.
Из этого делаем вывод. Раз транзакции обрабатываются без посредников, значит, аннуляция неподтвержденной транзакции биткоин
невозможна, как и отмена одобренного перевода тоже. Обратно отправленные сатоши удастся получить лишь в том случае, если получатель согласится оформить перевод на ту же самую сумму крипты, которую ошибочно от вас получил. Таких моментов в наши дни хватает:
• завис интернет или вообще его сигнал резко пропал;
• малоопытный пользователь поторопился и, не дав системе обработать первый перевод, сразу же оформляет новую транзакцию с идентичной суммой;
• на выбранный адрес сатоши не поступили в момент оплаты услуги или товара, и клиент повторно переводит сумму стоимости.
В завершение
Любители создавать всевозможные стартапы для клиентов цифрового рынка стараются замечать всякие недоработки популярных сервисов. Это позволяет им максимально быстро продвигать и раскручивать новые продукты и привлекать на свои площадки большое количество клиентов. Так создатели того же самого многоподписного кошелька «MultiSig» учли неудобство, которое доставляет отсутствие аннуляции неподтвержденной транзакции биткоин
. Их сервис обладает тем же самым функционалом, что и система биткоин
, за исключением единственного момента: выделено место для посреднической работы, которую выполняет арбитраж. Здесь для перевода криптоденег полагается предоставить парочку закрытых ключей. Так и функциональность онлайн системы расширена, и все транзакции надежно защищены.
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Автор: Александра 81
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А вы испытывали неудобство, когда транзакции не подтверждались и отменить их не было возможности? Как вы поступали в таких ситуациях?