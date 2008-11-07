Почему нельзя отменить биткоин-транзакцию и подделать сатоши? Приветствую вас, мои дорогие читатели!

Поклонники криптовалютных монет лично не один раз убедились в том, насколько неудобно отсутствие отмены транзакции биткоин. Оно-то понятно, система биткоин не оснащена центральным управлением для фиксирования всех денежных переводов. И хотя информация об отправленных суммах электронных денег все же отмечается сервисом ежесекундно, «полноценными узлами» она почему-то не воспринимается. Именно этот нюанс и позволяет всем зарегистрированным пользователям системы без верификации обмениваться оговоренным количеством монет без контроля третьими лицами.





Проверить транзакцию биткоин относительно ее обработки еще можно, но вот об отмене не может быть и речи. Дело в том, что здесь кроется важная особенность, отличающая систему биткоин от обычных электронных переводов привычных нам ЭПС. В момент оформления транзакции биткоин самой отправки, как таковой, не происходит. Сервис просто перезаписывает новые цифры на кошельках отправителя и получателя. Причем у отправителя ровно на столько баланс сатошей уменьшится, на сколько у отправителя увеличится. Именно этот момент и отображается в публичном реестре. А так как миллионы пользователей в ту же самую минуту могут по договоренности передать идентичные суммы криптовалют, то определить настоящего отправителя даже публичная база не в состоянии помочь.



Только это не обозначает, что можно многократно рассчитываться одной и той же суммой сатошей. Система биткоин тщательно следит за тем, чтобы общее количество оформленных транзакций 100% соответствовало сумме пополнения кошелька. В том случае, когда пользователь несознательно или умышленно оформляет лишний перевод, когда на кошельке уже должен быть нулевой баланс, то он перейдет в категорию неподтвержденной транзакции биткоин. Такой функционал полностью исключает возможность дописывания себе лишнего количество сатошей. Поэтому подделка биткоинов не возможна по той простой причине, что систематически сервис сверяет число выпущенных сатошей с общим объемом денежного капитала, находящегося в системе биткоин. При этом суммируется и фиксируется исключительно криптовалютный оборот, тогда как те же самые ники зарегистрированных клиентов ни в одном отчетном реестре не упоминаются. Правда ведется учет действующих адресов кошельков. Но их каждый пользователь имеет право создавать в неограниченном количестве.



Из этого делаем вывод. Раз транзакции обрабатываются без посредников, значит, аннуляция неподтвержденной транзакции биткоин невозможна, как и отмена одобренного перевода тоже. Обратно отправленные сатоши удастся получить лишь в том случае, если получатель согласится оформить перевод на ту же самую сумму крипты, которую ошибочно от вас получил. Таких моментов в наши дни хватает:



• завис интернет или вообще его сигнал резко пропал;

• малоопытный пользователь поторопился и, не дав системе обработать первый перевод, сразу же оформляет новую транзакцию с идентичной суммой;

• на выбранный адрес сатоши не поступили в момент оплаты услуги или товара, и клиент повторно переводит сумму стоимости.



В завершение



Любители создавать всевозможные стартапы для клиентов цифрового рынка стараются замечать всякие недоработки популярных сервисов. Это позволяет им максимально быстро продвигать и раскручивать новые продукты и привлекать на свои площадки большое количество клиентов. Так создатели того же самого многоподписного кошелька «MultiSig» учли неудобство, которое доставляет отсутствие аннуляции неподтвержденной транзакции биткоин. Их сервис обладает тем же самым функционалом, что и система биткоин, за исключением единственного момента: выделено место для посреднической работы, которую выполняет арбитраж. Здесь для перевода криптоденег полагается предоставить парочку закрытых ключей. Так и функциональность онлайн системы расширена, и все транзакции надежно защищены.





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru





А вы испытывали неудобство, когда транзакции не подтверждались и отменить их не было возможности? Как вы поступали в таких ситуациях? Поклонники криптовалютных монет лично не один раз убедились в том, насколько неудобно отсутствие. Оно-то понятно,не оснащена центральным управлением для фиксирования всех денежных переводов. И хотя информация об отправленных суммах электронных денег все же отмечается сервисом ежесекундно, «полноценными узлами» она почему-то не воспринимается. Именно этот нюанс и позволяет всем зарегистрированным пользователям системы без верификации обмениваться оговоренным количеством монет без контроля третьими лицами.относительно ее обработки еще можно, но вот об отмене не может быть и речи. Дело в том, что здесь кроется важная особенность, отличающаяот обычных электронных переводов привычных нам ЭПС. В момент оформлениясамой отправки, как таковой, не происходит. Сервис просто перезаписывает новые цифры на кошельках отправителя и получателя. Причем у отправителя ровно на столько баланс сатошей уменьшится, на сколько у отправителя увеличится. Именно этот момент и отображается в публичном реестре. А так как миллионы пользователей в ту же самую минуту могут по договоренности передать идентичные суммы криптовалют, то определить настоящего отправителя даже публичная база не в состоянии помочь.Только это не обозначает, что можно многократно рассчитываться одной и той же суммой сатошей.тщательно следит за тем, чтобы общее количество оформленных транзакций 100% соответствовало сумме пополнения кошелька. В том случае, когда пользователь несознательно или умышленно оформляет лишний перевод, когда на кошельке уже должен быть нулевой баланс, то он перейдет в категорию. Такой функционал полностью исключает возможность дописывания себе лишнего количество сатошей. Поэтому подделка биткоинов не возможна по той простой причине, что систематически сервис сверяет число выпущенных сатошей с общим объемом денежного капитала, находящегося в. При этом суммируется и фиксируется исключительно криптовалютный оборот, тогда как те же самые ники зарегистрированных клиентов ни в одном отчетном реестре не упоминаются. Правда ведется учет действующих адресов кошельков. Но их каждый пользователь имеет право создавать в неограниченном количестве.Из этого делаем вывод. Раз транзакции обрабатываются без посредников, значит, аннуляцияневозможна, как и отмена одобренного перевода тоже. Обратно отправленные сатоши удастся получить лишь в том случае, если получатель согласится оформить перевод на ту же самую сумму крипты, которую ошибочно от вас получил. Таких моментов в наши дни хватает:• завис интернет или вообще его сигнал резко пропал;• малоопытный пользователь поторопился и, не дав системе обработать первый перевод, сразу же оформляет новую транзакцию с идентичной суммой;• на выбранный адрес сатоши не поступили в момент оплаты услуги или товара, и клиент повторно переводит сумму стоимости.Любители создавать всевозможные стартапы для клиентов цифрового рынка стараются замечать всякие недоработки популярных сервисов. Это позволяет им максимально быстро продвигать и раскручивать новые продукты и привлекать на свои площадки большое количество клиентов. Так создатели того же самого многоподписного кошелька «MultiSig» учли неудобство, которое доставляет отсутствие аннуляции. Их сервис обладает тем же самым функционалом, что и, за исключением единственного момента: выделено место для посреднической работы, которую выполняет арбитраж. Здесь для перевода криптоденег полагается предоставить парочку закрытых ключей. Так и функциональность онлайн системы расширена, и все транзакции надежно защищены.------------------------

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