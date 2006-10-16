Система финансовой взаимопомощи "Бесконечный поток" - лохотрон!

Очередная связка из двух сайтов: привлечение на сайте sitemy-money.ru
, а развод происходит на money-changeling.ru
. А все вместе это называется Система финансовой взаимопомощи "Бесконечный поток"
По сути - это обыкновенный развод под видом "волшебных кошельков". Это видно из маркетинга:
Цитата:
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Денежные средства распределяются следующим образом
После регистрации вам сразу необходимо активировать свой кабинет. Стоимость активации 100 рублей - ежемесячно. Эти деньги идут на содержание и развитие сервиса.
После активации вам нужно пополнить свой счет на 900 рублей и сделать платеж в систему.
Денежные средства направляются на кошельки вышестоящих участников следующим образом:
150 рублей на счет пригласившему участнику;
100 рублей на счет вышестоящему участнику 2-го уровня;
100 рублей на счет вышестоящему участнику 3-го уровня;
100 рублей на счет вышестоящему участнику 4-го уровня;
100 рублей на счет вышестоящему участнику 5-го уровня;
100 рублей на счет вышестоящему участнику 6-го уровня;
250 рублей на счет вышестоящему участнику 7-го уровня;
Таким же образом получаете денежные переводы вы на свой счет.
На сайте привлечения вам предложат очень выгодные условия входа в проект, а именно, за вас оплачивают 900 рублем, а вам остается оплатить только 100 рублей за активацию!
На самом деле никакой "Системы взаимопомощи" не существует! Заплатив 100 рублей вам придется заплатить еще 250 рублей!
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!