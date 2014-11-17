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CrossLend привлекла инвестиции для своей платформы кредитования

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CrossLend привлекла инвестиции для своей платформы кредитования

CrossLend, расположенная в Берлине (Германия) финтех-компания, получила инвестиции от LFF (Luxembourg Future Fund) и американского фонда Promus Ventures. Сумма сделки не разглашается по договоренности сторон. Перед этим компания получила финансирование от Lakestar и CME Ventures.

Под руководством Оливера Шимека, CrossLend посредничает в предоставлении займов и секьюритизирует их в облигации (через люксембургский инструмент секьюритизации), в которые инвесторы могут инвестировать с помощью платформы компании. Таким образом, компания, уполномоченная и регулируемая Комиссией по надзору за финансовым сектором (CSSF), позволяет банкам-кредиторам и альтернативным кредиторам частично уменьшить свой объем работы.

Компания стремится сократить разрыв между спросом и предложением в рамках традиционного кредитования на европейском рынке, соединив заемщиков из стран с высокими процентными ставками с инвесторами из стран с низкими процентными ставками с помощью своей уникальной платформы для трансграничного рынка кредитования. То есть компания сокращает кредитный разрыв в европейских странах, создавая новые возможности для каждой из сторон.

Все потенциальные заемщики оцениваются по шкале риска, используя инновационную технологию определения степени рискованности. Каждому займу присваивается класс риска от A (наименьший риск) до HR (самый высокий риск), отражающий различный риск дефолта. Займы с низким уровнем риска, в принципе, предполагают соответственно низкие проценты, в то время как займы с высоким уровнем риска - более высокий процент.

В настоящее время CrossLend работает в Германии, Испании, Великобритании и Нидерландах. В дополнение к LFF, Promus, CME Ventures и Lakestar компания финансируется несколькими другими венчурными компаниями, включая Northzone и Atlantic Labs, а также бизнес-ангелами.

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