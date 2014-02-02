Gannibal Barka Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 27.01.2016 Сообщений: 982 Благодарностей: 101 УГ: 0 КП: 0.108

Опросы выяснили, граждане России не ждут изменений к лучшему



Фонд Общественного Мнения решил провести опрос по поводу того, ждут ли граждане России хоть каких-либо изменений в своей жизни, в лучшую сторону. Как выяснили в ходе опроса исследователи, большинство жителей страны, а именно 85 процентов уверены в том, что продукты питания, а так же товары первой необходимости будут дорожать и в текущем году, и рост цен будет выше заявленной Центральным Банком России инфляции. В прошлом году граждан с таким мнением насчитывалось 84 процента.



В текущем году, исходя из данных опроса, 58 процентов респондентов ожидают дальнейшего падения покупательской способности населения, что несколько ниже показателей прошлого года, таковых насчитывалось 64 процента. 62 процента опрошенных уверены в том, что в текущем году будет расти количество безработных. В прошлом году людей с таким мнением было так же больше, а именно 67 процентов.



Имея такие данные на руках, аналитики Фонда Общественного Мнения пришли к выводу, что большинство граждан России не ожидают улучшений в экономике государства, давая пессимистические прогнозы практически по всем пунктам опроса.



Выросла доля граждан, которые уверены, что в текущем году вырастут в цене товары длительного пользования, то есть холодильники, стиральные машины, телевизоры и тому подобное. Сейчас таких респондентов насчитывается 36 процентов, тогда как в прошлом году было 32 процента.



Но всё же есть ряд пунктов в опросе, где намечается увеличение оптимизма. Так, в позапрошлом году 12 процентов опрошенных были уверены в том, что жильё на рынке недвижимости начнёт дешеветь. В текущем году согласных с таким мнением граждан стало на 2 процента больше. Рост цен на недвижимость сейчас ожидает 61 процент респондентов, тогда как в прошлом году таковых насчитывалось 68 процентов.



Не самое хорошее мнение респондентов складывается по вопросу того, что ожидает российский малый бизнес в текущем году. 42 процента респондентов уверены в том, что малый бизнес в России будет продолжать стагнировать, тогда как в прошлом году, точно такого же мнения придерживался 31 процент опрошенных.



Самые позитивные настроения наблюдаются среди граждан России по будущему ценообразованию нефти на мировых рынках. 46 процентов опрошенных считают, что нефть начнёт существенно дорожать в этом году, тогда как 18 процентов уверены в том, что она будет дешеветь.



специально для mmgp.ru Фонд Общественного Мнения решил провести опрос по поводу того, ждут ли граждане России хоть каких-либо изменений в своей жизни, в лучшую сторону. Как выяснили в ходе опроса исследователи, большинство жителей страны, а именно 85 процентов уверены в том, что продукты питания, а так же товары первой необходимости будут дорожать и в текущем году, и рост цен будет выше заявленной Центральным Банком России инфляции. В прошлом году граждан с таким мнением насчитывалось 84 процента.В текущем году, исходя из данных опроса, 58 процентов респондентов ожидают дальнейшего падения покупательской способности населения, что несколько ниже показателей прошлого года, таковых насчитывалось 64 процента. 62 процента опрошенных уверены в том, что в текущем году будет расти количество безработных. В прошлом году людей с таким мнением было так же больше, а именно 67 процентов.Имея такие данные на руках, аналитики Фонда Общественного Мнения пришли к выводу, что большинство граждан России не ожидают улучшений в экономике государства, давая пессимистические прогнозы практически по всем пунктам опроса.Выросла доля граждан, которые уверены, что в текущем году вырастут в цене товары длительного пользования, то есть холодильники, стиральные машины, телевизоры и тому подобное. Сейчас таких респондентов насчитывается 36 процентов, тогда как в прошлом году было 32 процента.Но всё же есть ряд пунктов в опросе, где намечается увеличение оптимизма. Так, в позапрошлом году 12 процентов опрошенных были уверены в том, что жильё на рынке недвижимости начнёт дешеветь. В текущем году согласных с таким мнением граждан стало на 2 процента больше. Рост цен на недвижимость сейчас ожидает 61 процент респондентов, тогда как в прошлом году таковых насчитывалось 68 процентов.Не самое хорошее мнение респондентов складывается по вопросу того, что ожидает российский малый бизнес в текущем году. 42 процента респондентов уверены в том, что малый бизнес в России будет продолжать стагнировать, тогда как в прошлом году, точно такого же мнения придерживался 31 процент опрошенных.Самые позитивные настроения наблюдаются среди граждан России по будущему ценообразованию нефти на мировых рынках. 46 процентов опрошенных считают, что нефть начнёт существенно дорожать в этом году, тогда как 18 процентов уверены в том, что она будет дешеветь.специально для mmgp.ru

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