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Россияне предпочитают отдыхать в Турции

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Старый Сегодня, 20:56
#1
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Россияне предпочитают отдыхать в Турции


Журналисты ряда российских СМИ решили уточнить, какие туристические направления оказались самыми популярными среди российских путешественников, на майские праздники. На запрос журналистов ответила Ассоциация туроператоров России, заявив, что более трети отдыхающих из России решили провести праздники в Турции. Данная страна перегнала все остальные, как по раннему бронированию, так и по купленным турам непосредственно перед праздниками.

Как заявляют в Ассоциации, до 35 процентов от всех отдыхающих за границей, решили для себя, что Турция - это отличный и дешёвый отдых на первые майские недели. Турецкое направление стало популярным среди российских отдыхающих в текущем году из-за беспрецедентных скидок в турецких отелях и ресторанах для тех гостей из России, которые решили заблаговременно забронировать для себя отдых. Хорошие скидки получают и те, кто решился приобрести туры непосредственно перед праздниками. К примеру, стоимость проживания в трёхзвёздочном отеле, на майские праздники, на неделю, на семью из двух человек, составит всего 24 тыс рублей. В эту же сумму входит перелёт туда и обратно. Точно на таких условиях пятизвёздочный отель для семейной пары обойдётся всего на 8 тыс рублей дороже.

Но не только Турция на майские праздники популярна среди туристов из России. Так, по данным Ассоциации туроператоров России, россияне стремятся отдохнуть на майских праздниках в странах Европейского Союза. По сравнению с прошлым годом, туристических виз по этому направлению было реализовано на 30-40 процентов больше, чем в прошлом году. Среди государств бывшего Советского Союза, популярными странами для отдыха на майские праздники оказались Грузия и Азербайджан. Большой туристический поток из России направится и в страны Юго-Восточной Азии. В основном это Таиланд, Вьетнам, Индия, Китай. Есть небольшой рост спроса на отдых на острове Бали.

В текущем году, количество отдыхающих за границей, на майские праздники, превысит количество отдыхающих внутри страны. По опросам среди туристических агентств, самыми популярными направлениями для внутреннего туризма оказались курортные зоны города Сочи, а так же полуостров Крым. В топе продаж оказались экскурсии по Санкт-Петербургу и Москве, если брать данные из регионов.

Рост количества отдыхающих, готовых хоть куда-то выехать на майские праздники, наблюдается на уровне 30-40 процентов, по сравнению с 2016 годом. В то же время, очень большой процент населения всё же остаётся на майских праздниках дома, до 90 процентов. Из этого количество, около 80 процентов собирается провести время на даче, высаживая картошку и занимаясь земледелием.

специально для mmgp.ru
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Gannibal Barka вне форума  
Старый Сегодня, 22:21
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 51
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УГ: 1
КП: 0.000
Re: Россияне предпочитают отдыхать в Турции
Россияне будут отдыхать в лесу с комарами водкой и жаренным беконом, в турцию полетит несколько самолетов из москвы и все))
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