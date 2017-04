OPLOTT



В США заплатившие за Party многие тысячи долларов, в итоге остались без пати и денег





Как пишет американское издание "The New Yorker" реклама музыкального фестиваля Fyre давалась в Инстаграм еще 5 месяцев тому назад. Желающие приглашались на Багамские острова, где якобы в конце апреля должны будут выступить популярные музыкальные исполнители как: Major Lazer, Blink-182, G.O.O.D. Music и т.д. Вообщем якобы готовилось большое и крутое party от которого "зашатается" весь архипелаг.



Cоответственно, стоимость билетов на "суперпати" зашкаливала даже для Америки умопомрачительных цифр: - от 1500 долларов до 400 000 долларов США, правда последняя сумма, то это была цена одного билета, но 8 человек, которые могли рассчитывать на проживание на вилле, вместе с одним из приглашенных на пати гостей-исполнителей.



Между тем к началу грандиозного пати, все билеты на "праздник музыки и танца" уже были распроданы. Но за день до начала мероприятия, 27 апреля, группа Blink-182 официально заявила, что не едет на пати - мол де его организаторы не гарантировали им, что смогут обеспечить качественный звук. Ну а затем посетители фестиваля начали испытывать трудности с перелетом на заветный остров, зафрахтованные самолеты не спешили туда лететь. Организаторы на запросы: а в чём же дело, просто не отвечали.



Далее часть жаждавших шоу все же сумела добраться до острова и уже там их ждали другие сюрпризы: багаж был свален в одну огромную кучу и люди искали свои сумки очень долгое время. На ужин людям подали совсем скромные бутерброды с сыром и зеленью и как выяснилось чуть позже кейтеринговая компания еще 2 апреля расторгла договор на обслуживание этого фестиваля. Дорогие палатки были не смонтированы до конца, а вокруг их валялись упакованные матрасы.



Наконец до посетителей этого фестиваля дошло, что вероятней всего их "кинули" и нужно выбираться назад. Отели острова, к сожалению, были к тому времени забиты участниками проходящей регаты и оставалось только добираться до аэропорта. Но попав даже в аэропорт посетителям не удалось сесть в самолет и их еще много часов продержали в закрытом (на замок) душном помещении, а они в это время еще и получали смс от организаторов, которые просили их никуда не улетать.



В итоге местные власти Багамских островов сняли с себя полностью вину за случившееся, а организаторы пати просто на своем сайте вывесили заявление, что фестиваль не состоялся по независящим от них обстоятельствам и всё. Про возврат собранных средств ни слова. Заявлений в полицию от участников пати также пока не поступало. Просто такой вот совсем недешевый "развод" на огромные деньги.



Специально для mmgp.ru



