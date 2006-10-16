Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,573 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Международная Туристическая Корпорация LTD "ALL THE REST IN THE WORLD" - лохотрон!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Черный список мошенников в интернете. В народе "кидалы", "крысы", "аферисты". Черный список пользователей
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:38
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 50
Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 18,391
Благодарностей: 4,522
УГ: 4
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Международная Туристическая Корпорация LTD "ALL THE REST IN THE WORLD" - лохотрон!
Перед вами очередной лохотрон под громким названием Независимая Международная Туристическая Корпорация LTD "ALL THE REST IN THE WORLD". Расположен он на сайте turist-2017.ml

"Завлекаловка" начинается с обещания подарков:
Цитата:
Ваша задача заполнить две социалогические анкеты,
за каждую из которых, вам будет доступен приятный
подарок или
СУПЕР ПРИЗ от 100 до 15000 евро!
А что на самом деле?

1. Никакой Корпорации не существует! Это можно проверить обычным поиском!

2. Ни одна туристическая компания, даже международная и независимая, не будет делать таких щедрых подарков только за заполнение анкеты!

3. Анкету можно вообще не заполнять, а лишь поставить 1 галочку Я отвечал(-а) честно! и нажать кнопку "Закончить анкетирование". Разве за это можно раздавать призы? А здесь раздают!

4. Перед вами будут гонять мультик под названием "Идет случайная генерация приза", однако приз всегда один - 4901 евро! turist-2017.ml/2.php?checkbox-26=on

5. В случае "выигрыша" предлагается ввести свои данные: вводим везде 1 и все пройдет!

6. Снова будет мультик, но на этот раз о попытке перевода вам выигрыша. Но как и следовало ожидать, ничего не получится!
turist-2017.ml/3.php?name=1&name=1&field-8=First&name=1&name=1
Цитата:
Сожалеем, но сумма в размере 296 510,50 рублей не может быть выплачена данным способом, так как превышает максимальный лимит за одну транзакцию, в соответствиис правилами онлайн эквайринга.
При этом предлагается два варианта иного вывода средств:
Цитата:
Вариант первый
Прибыть в наш центральный офис по адресу:
72 South Jackson St. Seattle, WA 91104, USA OF 732/F
При себе иметь заграничный паспорт (обязательно)
Цитата:
Вариант второй
Создать защищенный транзакционный кабинет с расширенными лимитами для вывода средств на базе нашей платформы.
Это займет всего пару минут
Естественно, единственный приемлемый вариант из предложенных - второй, но если нажать кнопку "Создать кабинет", с вас потребуют 90 рублей на его активацию:
Цитата:
Сумма в размере 296 510,50 рублей находится на балансе в вашем личном кабинете.
Для вывода суммы, необходимо активировать ваш личный кабинет.
Для этого, необходимо оплатить единоразовый платеж, в размере 90 рублей.
(Активация необходима для создания алгоритмов симметричного и асимметричного шифрования для сохранности ваших персональных данных и безопасности перевода на ваши реквизиты)
turist-2017.ml/5.php

На самом же деле никто вам никаких денег платить не собирается - платить будете только вы! Сначала 90 рублей, а затем еще 289 и 390 рублей!

Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!

Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Infolist на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Корпорация Nivea отозвала рекламу с фразой "Белый - это чистота". veranika55 Политика и экономика 3 05.04.2017 19:11
Международная строительная компания "Alberta Building Projects" - лохотрон! Infolist Список интернет мошенников 0 23.10.2016 22:44
Международная сеть гостиниц и отелей "Мэриот" - лохотрон! Infolist Список интернет мошенников 8 12.09.2016 13:49
Корпорация "Росатом" инвестирует в производство топливных элементов на территории США Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 12 20.07.2016 15:54
МПК "ВЕСТА" - лохотрон-рестарт МПО "ФАНДРАЙЗИНГ" Денежный Список интернет мошенников 14 18.02.2015 23:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Investor1121
RentalTrade - рефбек 100%
От Investor1121 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Тимон
Интернет в России предложили сделать бесплатным
От Тимон в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Martin Gale
Как купить Goog, FB, TSLA, other stocks на четверть века-то?
От Martin Gale в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватар moskva
Крафтовое пиво разольется мимо закона
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Ponka
Жизненный цикл интернет-покупателя
От Ponka в разделе «Свой интернет бизнес: общий форум»
Аватар clipman77
Цена биткоина опустилась ниже $600 (02.08.2016)
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
409,573
Тем
467,364
Сообщений
11,541,979

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube