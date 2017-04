Infolist Главный модератор

Международная Туристическая Корпорация LTD "ALL THE REST IN THE WORLD" - лохотрон! Независимая Международная Туристическая Корпорация LTD "ALL THE REST IN THE WORLD". Расположен он на сайте turist-2017.ml



"Завлекаловка" начинается с обещания подарков:

Цитата: Ваша задача заполнить две социалогические анкеты,

за каждую из которых, вам будет доступен приятный

подарок или

СУПЕР ПРИЗ от 100 до 15000 евро !



1. Никакой Корпорации не существует! Это можно проверить обычным поиском!



2. Ни одна туристическая компания, даже международная и независимая, не будет делать таких щедрых подарков только за заполнение анкеты!



3. Анкету можно вообще не заполнять, а лишь поставить 1 галочку Я отвечал(-а) честно! и нажать кнопку "Закончить анкетирование". Разве за это можно раздавать призы? А здесь раздают!



4. Перед вами будут гонять мультик под названием "Идет случайная генерация приза", однако приз всегда один - 4901 евро! turist-2017.ml/2.php?checkbox-26=on



5. В случае "выигрыша" предлагается ввести свои данные: вводим везде 1 и все пройдет!



6. Снова будет мультик, но на этот раз о попытке перевода вам выигрыша. Но как и следовало ожидать, ничего не получится!

turist-2017.ml/3.php?name=1&name=1&field-8=First&name=1&name=1

Цитата: Сожалеем, но сумма в размере 296 510,50 рублей не может быть выплачена данным способом, так как превышает максимальный лимит за одну транзакцию, в соответствиис правилами онлайн эквайринга.

Цитата: Вариант первый

Прибыть в наш центральный офис по адресу:

72 South Jackson St. Seattle, WA 91104, USA OF 732/F

При себе иметь заграничный паспорт (обязательно) Цитата: Вариант второй

Создать защищенный транзакционный кабинет с расширенными лимитами для вывода средств на базе нашей платформы.

Это займет всего пару минут

Цитата: Сумма в размере 296 510,50 рублей находится на балансе в вашем личном кабинете.

Для вывода суммы, необходимо активировать ваш личный кабинет.

Для этого, необходимо оплатить единоразовый платеж, в размере 90 рублей.

(Активация необходима для создания алгоритмов симметричного и асимметричного шифрования для сохранности ваших персональных данных и безопасности перевода на ваши реквизиты) turist-2017.ml/5.php



На самом же деле никто вам никаких денег платить не собирается - платить будете только вы! Сначала 90 рублей, а затем еще 289 и 390 рублей!



Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!



