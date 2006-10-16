Международная Туристическая Корпорация LTD "ALL THE REST IN THE WORLD" - лохотрон!

Перед вами очередной лохотрон под громким названием Независимая Международная Туристическая Корпорация LTD "ALL THE REST IN THE WORLD"
. Расположен он на сайте turist-2017.ml
"Завлекаловка" начинается с обещания подарков:
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Ваша задача заполнить две социалогические анкеты,
за каждую из которых, вам будет доступен приятный
подарок или
СУПЕР ПРИЗ от 100 до 15000 евро!
А что на самом деле?
1. Никакой Корпорации не существует!
Это можно проверить обычным поиском!
2. Ни одна туристическая компания, даже международная и независимая, не будет делать таких щедрых подарков только за заполнение анкеты!
3. Анкету можно вообще не заполнять, а лишь поставить 1 галочку Я отвечал(-а) честно!
и нажать кнопку "Закончить анкетирование". Разве за это можно раздавать призы? А здесь раздают!
4. Перед вами будут гонять мультик под названием "Идет случайная генерация приза", однако приз всегда один - 4901 евро! turist-2017.ml/2.php?checkbox-26=on
5. В случае "выигрыша" предлагается ввести свои данные: вводим везде 1 и все пройдет!
6. Снова будет мультик, но на этот раз о попытке перевода вам выигрыша. Но как и следовало ожидать, ничего не получится!
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Сожалеем, но сумма в размере 296 510,50 рублей не может быть выплачена данным способом, так как превышает максимальный лимит за одну транзакцию, в соответствиис правилами онлайн эквайринга.
При этом предлагается два варианта иного вывода средств:
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Вариант первый
Прибыть в наш центральный офис по адресу:
72 South Jackson St. Seattle, WA 91104, USA OF 732/F
При себе иметь заграничный паспорт (обязательно)
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Вариант второй
Создать защищенный транзакционный кабинет с расширенными лимитами для вывода средств на базе нашей платформы.
Это займет всего пару минут
Естественно, единственный приемлемый вариант из предложенных - второй, но если нажать кнопку "Создать кабинет", с вас потребуют 90 рублей на его активацию:
turist-2017.ml/5.php
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Сумма в размере 296 510,50 рублей находится на балансе в вашем личном кабинете.
Для вывода суммы, необходимо активировать ваш личный кабинет.
Для этого, необходимо оплатить единоразовый платеж, в размере 90 рублей.
(Активация необходима для создания алгоритмов симметричного и асимметричного шифрования для сохранности ваших персональных данных и безопасности перевода на ваши реквизиты)
На самом же деле никто вам никаких денег платить не собирается - платить будете только вы! Сначала 90 рублей, а затем еще 289 и 390 рублей!
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!