|
PLEX В EVE ONLINE
Pilot's License Extension – альтернативный способ оплаты игрового времени.
Это официальная система, позволяющая участникам, располагающим валютой ISK, продлить свою подписку:
купить PLEX на игровом рынке;
продать плексы за валюту ISK.
Основное назначение Pilot's License Extension — продление действия учётной записи на 30 дней. Однако подписка распространяется лишь на одного персонажа, т.е. если у Вас всего 3 героя, которых надо прокачивать одновременно, то для каждого из них нужна отдельная Pilot's License Extension. В ином случае, необходимо воспользоваться одновременным обучением пилотов за «плексы»
virtual-items.com/kupit-plex