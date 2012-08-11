Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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PLEX В EVE ONLINE

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Старый Сегодня, 20:31
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.04.2015
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
PLEX В EVE ONLINE
Pilot's License Extension – альтернативный способ оплаты игрового времени.

Это официальная система, позволяющая участникам, располагающим валютой ISK, продлить свою подписку:

купить PLEX на игровом рынке;
продать плексы за валюту ISK.
Основное назначение Pilot's License Extension — продление действия учётной записи на 30 дней. Однако подписка распространяется лишь на одного персонажа, т.е. если у Вас всего 3 героя, которых надо прокачивать одновременно, то для каждого из них нужна отдельная Pilot's License Extension. В ином случае, необходимо воспользоваться одновременным обучением пилотов за «плексы»
virtual-items.com/kupit-plex
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
EVEREST4666 на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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